Lisede TÜBİTAK destekli bilim fuarı düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lisede TÜBİTAK destekli bilim fuarı düzenlendi

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Lisede TÜBİTAK destekli bilim fuarı düzenlendi

Serik ilçesindeki Anadolu Lisesinde, TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim fuarı törenle açıldı.

Serik ilçesindeki Anadolu Lisesinde, TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim fuarı törenle açıldı.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Fuar hakkında bilgi veren Okul Müdürü Mehmet Şahin, "Bilim fuarları genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır." dedi.

Fuar, protokol üyelerince kurdelenin kesilmesiyle açıldı.

Lisede görevli 18 öğretmenin danışmanlığında 62 öğrenci tarafından hazırlanan fuarda, 21 proje sergileniyor.

Fuarda, "Güneş enerjili sokak hayvanları beslenme sistemi" ile "Yöresel tarihi eser ve el sanatları" isimli projeler ilgi çekti.

Lisede TÜBİTAK destekli bilim fuarı düzenlendi

Lisede TÜBİTAK destekli bilim fuarı düzenlendi

Lisede TÜBİTAK destekli bilim fuarı düzenlendi

Lisede TÜBİTAK destekli bilim fuarı düzenlendi

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri
Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı

Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı

 Bakan Özer, yüz yüze eğitimin koronavirüs bilançosunu verdi: Kapalı olan sınıf sayısı bin 721

Bakan Özer, yüz yüze eğitimin koronavirüs bilançosunu verdi: Kapalı olan sınıf sayısı bin 721

 'Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz' diyen belediye başkanı kendini savundu: Dilim sürçtü

"Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz" diyen belediye başkanı kendini savundu: Dilim sürçtü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title