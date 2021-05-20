Lisede sınıfta kalma olacak mı 2021? MEB sınıfta kalma! Ortalama hesaplama!
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Lisede sınıfta kalma olacak mı 2021? MEB sınıfta kalma! Ortalama hesaplama!

Lisede sınıfta kalma olacak mı 2021? MEB sınıfta kalma! Ortalama hesaplama!
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Eğitim öğretimin sonuna gelirken öğrenciler merakla puan hesaplaması yapmaya başladı. Bu yıl okulların kapanış ve açılış tarihlerinde değişiklik olsa da Lisede sınıfta kalma olacak mı 2021? MEB sınıfta kalma! Ortalama hesaplama! gibi konular araştırılmaya başlandı.

Eğitim öğretimin sonuna gelirken öğrenciler merakla puan hesaplaması yapmaya başladı. Bu yıl okulların kapanış ve açılış tarihlerinde değişiklik olsa da Lisede sınıfta kalma olacak mı 2021? MEB sınıfta kalma! Ortalama hesaplama! gibi konular araştırılmaya başlandı.

LİSELERDE SINIFTA KALMA OLACAK MI?

Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verildi. Online olarak devam eden eğitimde öğrencilerin merak konular başında bu yıl sınıfta kalma olacak mı?Liselerde ise yıl sonu ortalaması elli puanın altına olan ve üç dersten zayıf alan öğrenciler sınıf tekrarına kalacak. Bakanlığın yayınladığı takvime göre bu eğitim yılı 18 Haziran'da tamamlanacak. MEB konuyla ilgili yakın zamanda öğrencileri ve aileleri bilgilendiren bir açıklama yapacak.

NOT ORTALAMA

Sınıfta kalma genel toplam puan sonuçlarına göre olur. Dönem sonu not ortalaması istenilenden düşük ise sınıfta kalma olur. Ders ortalaması haftalık ders saati ile çarpılır. Daha sonra bütün ders ortalama sonuçları dönem sonu puanını belirler.

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