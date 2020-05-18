Lisede saatte 600, N95 maske üretimi başladı
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Lisede saatte 600, N95 maske üretimi başladı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesindeki Türk Tekstil Vakfı Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde, N95 maske üretimi için tasarlanan makine ile ilk N95 maskeler üretimine başlandı.

Lisede saatte 600, N95 maske üretimi başladı
18.05.2020 18:03 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:04

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesindeki Türk Tekstil Vakfı Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde, N95 maske üretimi için tasarlanan makine ile ilk N95 maskeler üretimine başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu, Çerkezköy'de Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde N95 maske makinesi üretildi. Makinenin üretilmesinin ardından bugün seri N95 maske üretimine başlandı. Okul öğrencileri ve öğretmenlerinin yoğun çalışması sonucu saatte 600 üretilen maske üretim kapasitesi istenildiği zaman artırılabilecek.

Türk Tekstil Vakfı Teknik ve  Mesleki Anadolu Lisesi Müdürü Murat Kıroğlu, saate 600 N95 maske ürettiklerini belirterek, "8 saat çalıştığımız da 4 bin 800 maske üretiyoruz. Günde öğrencilerimiz 8 saat çalışıyorlar, rahatlıkla eğer çok bir durum olursa veya üretimde talep olursa kapasiteyi artırabilir. Gecede çalışabilir öğrencilerimiz 16 saat çalışarak 4 bin 800 yerine 10 bin maske üretebiliriz. Bizim zaten önce Ar-Ge ekibimizle yapmış olduğumuz öngörümüzde 600 detti saatte. Şu anda çalışmalarımız da halen devam ediyor. Bir ikinci makine daha tasarladık bununla birlikte saatte 1200-2000 arası bir hedef ön görüyoruz. İnşallah öyle olursa 8 saatlik bir kapasiteye baktığınız da 8 ile 10 bin arası üretim gerçekleştirebiliriz" dedi.

Kıroğlu, Ar- Ge ekiplerinin 5 kişiden oluştuğunu belirterek, "Burada toplam öğrencilerimizle birlikte 20 kişilik bir ekibimiz var. Koronavirüs başladığından beri tüm öğrenci ve öğretim kadromuzla birlikte maske üretimine devam ediyoruz. Önce ilçemiz, ilimiz, sonra bakanlık adına diğer illerimiz ve ilçelerimize veriyoruz. Ürettiğimiz maskeleri cerrahi olanları sağlık sektörüne ve kamu kurum ve kuruluşlara veriyoruz. N95 maskeleri ise öncelik onlara diye biriktirmeye başladık alım ve dağıtımları onlara göre yapacağız. Dışarıdan da sipariş gelmeye başladı özellikle farklı illerden. Onlar içinde görüşmelerimiz devam ediyor. Önce kendi ilimiz ve ilçelerimiz sonra diğer illerimize. Cerrahi maske kapasitemiz ise 2 bin adet paketlenmiş olarak sevkiyata hazır oluyor. Maskede 10 öğrenci tesisi çalıştırıyoruz. Okulumuz döner sermaye işletmesi kapsamında olduğu için örencilerimiz de yapmış oldukları iş kapsamında mevcut işin durumuna göre ücretlendirme yaparak kendileri de harçlıklarını kazanmış oluyorlar. Onlar için özel izin alınıyor. Veli ve kaymakamlık olurları ile tesislerimizde görev yapabiliyorlar" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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