Lisede okulda maske takmak zorunlu olacak mı? Lisede sosyal mesafeye uymak zorunlu olacak mı? Okulda maske dağıtılacak mı?

Son dakika Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre bazı liselerde 5 Ekim pazartesi günü eğitim başlayacak. Liselerin açılması haberinin ardından okulda maske takmak zorunlu olacak mı, sosyal mesafeye uyulması zorunlu olacak mı gibi sorular gündeme geldi. Peki okullarda maske takmak zorunlu mu, okulda maske dağıtılacak mı?

Liselerin açılma tarihi belli oldu. Buna göre 5 Ekim Pazartesi 2020 günü bazı liselerde yüz yüze eğitim başlayacaktır. Peki bu liseler hangileri? Hangi liseler eğitime başlıyor? Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ne zaman açılacak? Tüm detaylar haberimizde.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak, yani 5 Ekim tarihinde 4 lise türü açılacaktır.

5 EKİM PAZARTESİ HANGİ LİSELER AÇILACAK?

5 Ekim pazartesi günü açılacak lise türleri aşağıdaki gibidir:

* Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri

* Çok Programlı Anadolu Liseleri

* Mesleki Eğitim Merkezleri

* Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinde

5 Ekim pazartesi tarihinde açılacak liseler bu şekildedir.

LİSEDE OKULDA ÖĞRENCİLERİN MASKE TAKMASI VE SOSYAL MESAFEYE UYMASI ZORUNLU MU OLACAK?

Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak. Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.

DERS SAATİ VE TENEFFÜSLER KAÇ DAKİKA OLACAK?

Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek. Haftalık ders çizelgelerine göre, yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.