Lisede Mahkeme Salonu

Gaziantep'te Fevzipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Adalet bölümü öğrencileri için mahkeme salonu kuruldu. Öğrenciler, okulda kurulan mahkeme salonunda alan derslerinde uygulamalı eğitim alacak.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü desteğiyle yapımı tamamlanan duruşma salonu ve adil yazma sınıflarının açılışı yapıldı. İslahiye Fevzipaşa Programlı Anadolu Lisesi Adalet bölümü öğrencileri mahkeme salonu şeklinde yapılan sınıf sayesinde alan derslerini uygulamalı alacak. Cumhuriyet Başsavcılığı kalem hizmetleri, duruşma ve karar işlemleri, ceza ve infaz katip hizmetlerinin uygulamalı olarak verileceği sınıftan bu dönem 15 öğrencinin faydalanacağı belirtildi.

Açılışta konuşma yapan İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, "Bu salonun hayırlı uğurlu olması dilerim. Burada eğitim gören öğrencilerimiz geleceğin hakim ve savcıları olsun. Eğitim gören arkadaşlarımızın önleri açıktır, geleceğin hakimleri savcıları olabilirsiniz. Çünkü siz temelinden başlıyorsunuz, üniversitesinde okursunuz. Ben gençlere hep hakim savcı olmalı öneriyorum. Sizler bu konuda şanslısınız, adalet lisesinde okuyorsunuz. Bizler düz lise mezunlarıyız. Açılışını yaptığımız bu salonun eğitim ve öğretiminize katkı sağlayacaktır" dedi.

Konuklar ise, hazırlanan duruşma salonu çok beğendiklerini belirtti.

Boşanma davasında boşanmak isteyen çiftleri barıştırdılar

Öğrencilerin teoride öğrendiklerini pratiğe dökmek için okul yönetimi tarafından gerçek mahkeme salonunu aratmayacak şekilde hazırlanan sınıfta, öğrenciler konu gereği şiddetli geçimsizlik yaşayan bir çiftin duruşmasını gerçekleştirdi. Cübbe giyerek hakim, savcı ve avukat olan öğrenciler, mahkeme salonunda yerlerini alarak celseyi başlattı. Açılışa gelen İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı ve İslahiye Adliyesinde görevli hakim ve savcı ile diğer konuklar, izleyici koltuğuna oturdu. Boşanmak isteyen çiftin çocuklarının "bizi anasız babasız bırakmayın" çağrısı üzerine mahkeme çiftin boşanmamasına karar vererek celseyi kapattı.

Duruşma sonrası konuk koltuğuna oturan hakim ve savcılar öğrencilerin artılarını ve eksiklerini değerlendirdi.

Fevzipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Adalet alanı duruşma salonu açılışına İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, İslahiye Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin Şube Müdürleri Mehmet Akdoğan, Mustafa Özdemir, İslahiye AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Erdoğan, İslahiye Adliyesinde görevli hakim, savcılar, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP