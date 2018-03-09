Lisede Darp İddiası

SAMSUN (İHA) – Samsun'da okuldan makbuzsuz para toplandığı gerekçesiyle şikayetçi olan 11. sınıf öğrencisi, öğretmeni tarafından darp edildiğini iddia etti. Darp raporu alan aile, polise giderek şikayetçi oldu.

Samsun'da bir lisede makbuzsuz para toplandığı gerekçesiyle öğretmenlerden şikayetçi olan 16 yaşındaki Muhammet Y., darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Okul öğretmenlerinden E.T'nin makbuzsuz para topladığını ve parayı vermediği için başka bir öğretmen D.B. tarafından darp edildiğini iddia eden Muhammet Y., hastaneden darp raporu aldı. Okul tarafından usulsüz para toplandığı gerekçesiyle savcılığa şikayette bulunduklarından sonra oğlunun darp edildiğini belirten Tuncay Y., okula gittiğinde öğretmenler tarafından kendisinin de darp edildiğini iddia etti.

"Bir öğretmen bana: 'Ben devletim istediğimden para alırım sen kimsin' dedi"

Olayla ilgili açıklama yapan Muhammet Y.'nin babası Tuncay Y., "2016-2017 yılında kimya öğretmeni oğlumdan staj ve deney-tüp parası istemişti. Oğlum bana bunu söyledi. Ben okula gittim. Bu parayı neden topladıklarını ve makbuz verip vermediklerini sordum. Makbuz vermediklerini söylediler. Ben de makbuzsuz para vermeyeceğimi söyledim. 'Ben zorla alırım' dedi. Çocuğumu korkutarak 5 iş günü kimya bölümünde staj mahiyetinde çalıştırarak günlük 15 TL'den 75 TL'sini çocuğuma vermedi. Sınıfta bırakmakla çocuğumu tehdit ettiler. Çocuğum da korktuğu için bunu bana söyleyememiş. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da böyle bir para istemişler. Ben de oğluma makbuzsuz bir para vermemesi gerektiğini söyledim. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra öğretmen sınıfta oğlumdan zorla para istemiş. Oğlum da 'babamdan veli toplantısında istersiniz' dedi. Öğretmeni üsteleyince çocuğum arkadaşları içinde mahcup olmamak için cebindeki 20 TL'yi öğretmene vermiş. Öğretmen de geri kalan 50 TL'yi vermesi gerektiğini söyleyerek yanından ayrılmış. Ders arasında oğlum beni arayarak durumu anlattı. Ben de okula giderek bu parayı neden aldıklarını sordum. 'Bizim hakkımız alırız' dediler. Okul müdürünün yanına çıktım. '20 TL'yi almak bizim hakkımız' dedi. '50 TL'yi neden aldıklarını araştıralım' dedi. Oradan da bir sonuç alamadım. Bunun üzerine cumhuriyet başsavcılığına giderek oğlumla birlikte şikayetçi oldum. Savcılık ifadesinden 1 gün sonra çocuğum okula gitti. Sınıftaki arkadaşları kendilerinden de böyle bir para alındığını iddia ederek oğluma, 'baban bizim paramızı da alsın' dediler. Bir kağıda bunu yazarak öğrenciler imzaladı. Oğlum bana bunu kağıdı getirdi. Ben de savcılığa bu kağıdı verdim. Ben bu kağıdı verdikten iki gün sonra kimya öğretmeni başka bir öğretmenin dersinde sınıfa girerek oğlumu dışarı çıkartıyor. Bu şikayet olayıyla ilgili diğer çocuklarla da konuşuyor. Oğlumu dışarı çıkartıp darp ediyor. 'Sen bizi nasıl şikayet edersin' diyerek oğlumu darp ediyor. Oğlum okuldan telefonla beni arıyor. Ben evden çıkarken 155'i arayıp ihbar ediyorum. Okula gittiğimde müdür ve 3-5 öğretmen beni darp ederek dışarı çıkardılar. Sonradan 10-15 öğretmen oldular. Beni dışarı atarlarken polis ekipleri geldi. Beni öğretmenlerin elinden alarak ekip otosuna bindirdi. Çocuğumla beraber Eğitim ve Araştırma Hastanesinden darp raporu aldık. Karakolda ifademizi verdik. Özellikle okulun kapısında bir öğretmen bana: 'Ben devletim istediğimden para alırım sen kimsin' dedi. Bu öğretmen devletse devlet kim?" dedi.

"Ben bu hocayla derse girmek istemiyorum"

Kendilerinden staj parası istendiğini belirten Muhammet Y., "Bizi dönem başından beri her Cuma odasına çağırıp, parayı vermemiz gerektiğini söyleyerek bizi tehdit etti. 50 TL vermemizi istedi. Her cuma yaptı bunu. Ekonomik durumumuzun olmadığı için parayı vermeyeceğini söyledik. Sonra beni üretim hanede çalıştırarak parayı ona kesmişler. Ama bilgisayarda parayı vermemiş olarak gözüküyorum. Sonra sınıfın içerisinde 50'şer TL staj para istediler bizden. Kimi arkadaş verdi kimi vermedi. Babamla şikayet ettik. Bugün sınıfa gelerek beni sınıftan çıkardı. Diğer arkadaşlarımla konuştu. Sonra yanıma gelerek beni kolumdan tutarak kendine doğru çekti. Sırtıma vurmaya başladı. 'Sen kimsin beni şikayet ediyorsun' tarzında konuşarak belime vurmaya başladı. Daha fazla vurmasın diye sınıfa gittim. Sonra babamı aradım. Babam okula geldi. Babamı tutarak hakaret ederek dışarı atmaya çalışıyorlardı. Daha sonra polis aracıyla hastaneye gittik. Darp raporu aldık. Belimde ve boynumda çizikler var. Kolumdan tutup beni duvara fırlatıyor. Sırt ağrım var. Ben bu hocayla derse girmek istemiyorum" diye konuştu.

Okul yönetimi konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise velinin Milli Eğitim Bakanlığının 147 hattına şikayette bulunduğu ve bu konuda maarif müfettişlerince konunun araştırılacağı bildirildi. - SAMSUN