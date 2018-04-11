Lisede Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Bahçelievler'de bir lise öğrencisi, aynı okuldaki bir öğrenciyi bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler'deki bir meslek lisesinde eğitim gören Bayram D. ile aynı okuldaki bir başka öğrenci arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen öğrenci, Bayram D'yi bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bayram D, hastaneye kaldırıldı.

Bayram D'yi bıçaklayan öğrenci ise polis tarafından gözaltına alındı.