"Lise ve üniversiteye giriş sınavlarını ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacak. Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısına' sonrası alınan kararları paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim öğretimde yaşanan aksamanın sınav tarihlerini de değiştirebileceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyadaki sürecini hatırlatarak, "10 Şubat tarihinde Kovid-19 teşhisi konanların sayısı 40 bini geçerken, ölenlerin sayısı bine yaklaştı. Sars salgınındaki can kaybını geride bıraktı. Filipinler, Japonya, Fransa, Güney Kore gibi Çin dışındaki ülkelerde de ölümlerin başlamasıyla salgının dünya çapındaki faturası ağırlaştı. Şubat'ın 3'üncü haftasında İran'da ve hemen ardından İtalya'da virüs salgınının hızla yayıldığı görüldü. Şubat'ın son haftasında, virüs Güney Asya'dan Kuzey Avrupa'ya kadar geniş bir alanı etkisi altına aldı. Suudi Arabistan 27 Şubat itibariyle umre ziyaretlerini askıya aldığını açıkladı. Mart'ın ilk haftasında İran'daki, ikinci haftasında İtalya'daki ölümler dikkat çekici biçimde arttı. Dünya Sağlık Örgütü, 11 Mart'ta dünya çapında Koronavirüs pandemisi yani salgını ilan etti. Pek çok ülke havayolu ulaşımı başta olmak üzere sınırlarını insan trafiğine kapatmaya yönelik tedbirler aldı. İnsanların günlük hayatlarında evlerinde kalmalarına yönelik pek çok önlemler açıklandı. Bugün itibariyle dünyada Kovid-19 salgını tespit edilen kişi sayısı; 200 bine, bu hastalıktan dolayı ölen kişi sayısı ise 8 bine yaklaştı. Hastalık teşhisi konanlardan 80 bini iyileşirken, kalanlarının tedavisi sürmektedir" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE EN BAŞINDAN İTİBAREN BU HASTALIKLA İLGİLİ GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLEDİ"

Türkiye Cumhuriyeti olarak salgının yayılmaya başladığı ilk günden beri süreci iyi takip ettiğini söyleyen Erdoğan, "Her ülke Kovid-19 tehdidine karşı farklı tedbirlerle şüphesiz ki mücadele etmektedir. Kimi hızla sınırlarını kapatıp, sıkı karantina yöntemlerine başvururken kimileri de hastalığın serbest seyrine izin vererek, doğal bağışıklık sistemini harekete geçirmeyi tercih etmektedir. Türkiye en başından itibaren bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından izlemiş, tedbirlerini de süratle alarak hayata geçirmiştir. Henüz işin çok başında, 6 Ocak'ta, Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde bir operasyon merkezi, 10 Ocak'ta da Bilim Kurulu oluşturarak, gelişmeleri an ve an takibe aldık. 14 Ocak'ta Kovid-19 hastalığı rehberinin ilk versiyonunu hazırlayarak herkesi, teşhisten tedaviye kadar, tüm süreçlerle ilgili bilinçlendirdik. 20 Ocak'tan itibaren Çin'in hastalığın görüldüğü Wuhan şehri, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Malezya, Miammar, Filipinler, Singapur, Tayland, Taylan, Amerika, Rusya ve Vietnam'dan gelen tüm yolcuları ülkemizde girişte taramadan geçirmeye başladık" ifadelerini kullandı.

"UMREDEN DÖNEN HERKESİN SAĞLIK MUAMELESİNDEN GEÇMESİNİ KARARLAŞTIRDIK"

Eğitim alanında yaşanan değişikliklerden de bahseden Erdoğan, Kovid-19 salgını dolayısıyla hayatını kaybeden vakaya da Allah'tan rahmet diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "YÖK'ten ve 12 üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla, oluşturulan bilim kurulumuzun belirlediği tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından süratle hayata geçirilmesini temin ettik. 27 Ocak'ta Dışişleri Bakanlığımız, seyahat uyarılarını yayınlamaya başladı. Dışişleri, Sağlık ve Milli Savunma Bakanlıklarımızın iş birliğiyle, Çin'in Wuhan kentindeki vatandaşlarımızı askeri bir uçakla ülkemize getirerek karantinaya aldık. Karantina sonunda bu yolculardan hiçbirinde virüs çıkmadı. Riskli bölgelere yapılan tüm uçuşlarda yolcuların termal kamerayla taranması ve yolcuların uçakta bilgilendirmesi işlemine geçtik. 3 Şubat'ta Çin'e olan tüm uçuşları durdurduk. Bu tarihten sonra da aşamalı olarak önlemleri genişlettik. 23 Şubat'ta hastalığın ortaya çıktığı İran'dan ülkemize olan tüm geçişleri kapattık. 27 Şubat'ta İran, Irak ve Gürcistan'la olan 8 sınır kapılarımızda sahra hastanelerini kurduk. 29 Şubat'ta İtalya ile ülkemiz arasındaki tüm yolcu trafiğini durdurduk. 2 Mart'ta umreden dönen herkesin sağlık muamelesinden geçmesini kararlaştırdık ve vatandaşlarımıza 14 günlük karantinaya uymalarını tavsiye ettik. 6 Mart'ta, son 14 gün içerisinde İtalya'da bulunan yabancı uyrukluların ülkemize girişini yasakladık. Ülkemiz vatandaşları için de 14 günlük evde karantina zorunluluğunu getirdik. 10 Mart'ta Sağlık Bakanımız, ülkemizde ilk defa yurt dışından gelen bir vatandaşımızda Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Ben de kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"SINAVLARI DA İLERİ BİR TARİHE ERTELEMEYİ GÜNDEMİMİZE ALABİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli tüm tedbirlerin alındığını hatırlatarak, yapılan uygulamaları aktardı. Gerekli görülürse üniversiteye giriş ve liseye giriş sınavlarının erteleneceğini de söyleyen Erdoğan, "12 Mart'ta şahsımın başkanlığında yapılan toplantıda oldukça önemli tedbirler alarak, hemen uygulamaya geçirdik. Bunlar arasında; okulların tatil edilmesi, uzaktan eğitime geçilmesi, kamu çalışanlarının yurt dışı görevlerinin ertelenmesi, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması gibi hususlarda yer alıyordu. Birileri farklı şeyler söyleyebilir. Bizim bütün hedefimiz, insan hayatıdır. Altyapısı uygun mesleki ve Anadolu liselerimizi dezenfektan ve cerrahi maske üretimi yapabilecek hale getirdik. Uzaktan eğitimi hem internet hem de televizyon aracılığıyla vererek tüm çocuklarımızın erişebilmesine imkan sağladık. Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve Üniversiteye Giriş Sınavının soru hazırlıkları da tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacak. Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz. Bugün 20 bin öğretmenimizin daha atamasını gerçekleştirdiğimizin müjdesini de paylaşmak istiyorum. İstihdam durdu diyorlar ya. Hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

"KÜLTÜR-SANAT FAALİYETLERİNİ NİSAN SONUNA KADAR ERTELEDİK"

Almanya, Fransa ve İspanya dahil Avrupa'da bulunan birçok ülkeyle ulaşımın durdurulduğunu söyleyen Erdoğan, "13 Mart'ta ülkemizdeki vaka sayısı 5'e çıktı. Aynı gün yine şahsımın başkanlığında yapılan kapsamlı toplantıda yeni kararlar aldık. Almanya, Fransa ve İspanya dahil, 9 Avrupa ülkesiyle olan hava yolu ulaşımını durdurduk. Hastanelere ziyaretçi sınırlaması getirdik. Kamu da çalışan hamilelere, süt izninde olanlara, engellilere ve 60 yaş üzeri personele 12 gün idari izin verdik. Özel kreşleri, gündüz bakım evlerini, özel çocuk kulüplerini tatil ettik. Kışlalardaki askerlerin çarşı izinlerini durdurduk. Ceza-infaz kurumlarındaki görüşler ile nakillere ara verdik. Acil olmayan duruşmaların ve diğer adli işlemlerin ertelenmesinin yolunu açtık. Kültür-sanat faaliyetlerini Nisan sonuna kadar erteledik. İlaçları rapora bağlı yaşlıların ve kronik hastalığı olanların, rapor süresi bitiminde hastaneye gitmeden ilaçlarını almaya devam edebilmelerine imkan tanıdık. Nisan ayı sonuna kadar programlanan tüm ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetleri, açık-kapalı toplantıları, kongreleri, konferansları, askeri tatbikatları, bedelli askerlik celplerini tehir ettik" dedi.

"İTALYA VE FRANSA'YA YAPILAN RO-RO SEFERLERİNİ, İNSAN TEMASI OLMAKSIZIN GERÇEKLEŞİR HALE GETİRDİK"

İhracatçıların mağdur olmaması için de gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Erdoğan, "İhracatçılarımızın alınan önlemlerden etkilenmemesi için, gümrük kapılarında gereken her türlü tedbiri aldık. Salgının yaygın olduğu İran üzerinden yapılan Orta Asya ihracatlarının tır güzergahlarını Gürcistan ve Azerbaycan'a yönlendirdik. Bakü-Tiflis-Kars demiryolundan yapılan seferleri günlük 2 bin 500 tondan 6 bin tona çıkartacak çalışmaları başlattık. İtalya ve Fransa'ya yapılan Ro-Ro seferlerini, insan teması olmaksızın gerçekleşir hale getirdik. Vatandaşlarımıza fahiş fiyatlarla mal satmaya çalışan firmalara, özellikle bütün birimlerimizi devreye sokarak, denetimleri yoğunlaştırdık ve cezai müeyyideleri etkinleştirdik. İş dünyasıyla, ortaya çıkan yeni durum karşısında alınabilecek tedbirleri sürekli istişare ettik ve çözümleri hızla hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

"UMREDEN DÖNEN 10 BİN 330 VATANDAŞIMIZI KARANTİNAYA ALDIK"

Umreden dönen vatandaşlara ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "14 Mart'ta, umreden dönen bir vatandaşımız yeni vaka olarak kayıtlara geçti. 15 Mart'ta, umreden dönen vatandaşlarımızın, öğrenci yurtlarında karantinaya alınması uygulamasını başlattık. Sadece Ankara ve Konya'da, umreden dönen 10 bin 330 vatandaşımızı karantinaya aldık. Bar, gazino, gece kulübü gibi eğlence yerleri ile müze ve kütüphanelerin faaliyetlerini durdurduk. Aynı gün, Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen yeni vakaların belirlenmesiyle Kovid-19 teşhisi konan hasta sayısı 18'e ulaştı. 16 Mart'ta uçuşların durdurulduğu ülkelerden gelen her vatandaşımızın 14 gün karantinada tutulmasını kararlaştırdık. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Cuma namazlarının ve vakit namazlarının cemaatle kılınmayacağını, herkesin namazını evinde veya isterse camide ferdi olarak eda edebileceğini açıkladı. Böylece, yaşları sebebiyle en yüksek risk grubunda bulunan cami cemaatinin korunması konusunda önemli bir adım atmış olduk" açıklamasında bulundu.

"MAALESEF 89 YAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZI DA KAYBETTİK"

İnsanların toplu bir şekilde bir arada bulunduğu mekanların kapatıldığını hatırlatan Erdoğan, "İnsanların toplu olarak bulunduğu kahvehane, kafe, gazino, sinema, tiyatro, konser salonu, düğün salonu, hamam, spor salonu, internet kafe, kapalı çocuk oyun alanı, taziye evi gibi mekanların da faaliyetlerine geçici süreyle ara vermesini kararlaştırdık. Genel kurullar ve eğitim çalışmaları gibi insanların zorunlu olarak bir araya geldiği faaliyetleri de erteledik. Benim partimin bütün faaliyetlerini erteledik. Hızlı sonuç veren Kovid-19 testlerinin yapıldığı laboratuvar sayısının 4'ten 16'ya çıkartılmasına karar verdik. ve bu gerçekleşti. 17 Mart'ta İngiltere ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu 6 ülkenin daha ilavesiyle, uçuş yasağı koyduğumuz ülke sayısı 20'ye ulaştı. Sağlık Bakanımız da, Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısının 47'ye yükseldiğini kamuoyuyla paylaştı. Dün itibariyle Kovid-19 teşhisi konan hastalarımızın sayısı 98'e çıkarken, maalesef 89 yaşında bir vatandaşımızı da kaybettik. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar olarak aldığımız tedbirlere destek veren, ikazlara riayet eden, meseleye ahlaklı ve vicdanlı bir şekilde yaklaşan herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"BU SIKINTILI SÜRECİ DE, BIRAKINIZ TÖKEZLEMEYİ VEYA YIKILMAYI, DAHA DA GÜÇLENEREK ATLATACAĞIMIZA TÜM KALBİMLE İNANIYORUM"

Türkiye'de yaşanacak sıkıntılardan dolayı bazı kesimlerin mutlu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette bu süreçte, adeta virüs ülkemize gelmekte niye geç kaldı diye dizlerini dövenler, yalan haberlerle milletimizin moralini bozmaya, kaos çıkarmaya çalışanlar da çıktı. Ama milletimizle birlikte, ülkemize yönelik her saldırıyı nasıl dirayet ve kararlılıkla göğüslemişsek, bu sıkıntıyı da aynı şekilde karşıladık. Ellerini ovuşturarak bu virüsün ülkemizi esir almasını bekleyen muhterislere aradıkları fırsatı vermedik, vermeyeceğiz. Hep söylediğimiz gibi Türkiye'nin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, kardeşliğidir. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, bu sıkıntılı süreci de, bırakınız tökezlemeyi veya yıkılmayı, daha da güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Çankaya Köşkü'ndeki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve çok sayıda bürokrat ve STK temsilcisi katıldı.

