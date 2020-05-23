Lise ve sanayi iş birliği ile tek seferde 200 maske veren otomat üretildi
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Lise ve sanayi iş birliği ile tek seferde 200 maske veren otomat üretildi

Lise ve sanayi iş birliği ile tek seferde 200 maske veren otomat üretildi Samsun Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve sanayi işbirliği ile akü veya pillerle yaklaşık 3 ay boyunca hizmet verebilen cerrahi maske otomatı üretildi.

23.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:11

Lise ve sanayi iş birliği ile tek seferde 200 maske veren otomat üretildi

SAMSUN - Samsun Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve sanayi işbirliği ile akü veya pillerle yaklaşık 3 ay boyunca hizmet verebilen cerrahi maske otomatı üretildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü korona virüs döneminde de birçok çalışma yaparak proje üretmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığınca, korona virüs önlemleri kapsamında yürütülen AR-GE çalışmaları sonucu Samsun Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı ve sanayi iş birliği kapsamında tam otomatik maske otomatı prototipi üretildi. Otomat cihazının yaklaşık 30 günlük hummalı AR-GE çalışmasının sonucunda üretildiğini belirten Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Fatih Çubukçuoğlu, "Bu sonuç mesleki eğitim alanındaki öğretmenlerin potansiyellerini ortaya koyan çok özgün bir çalışmadır. Bu süreçte cihazın birçok emsali ve çalışma sistemi incelendi ve uluslararası standartlara ve ölçülere uygun olarak tasarım sürecine başlandı" dedi.

"1 TL veya temassız kart ile çalışabilecek"

Piyasada manuel çalışan ve tam otomatik çalışan emsallerinin 3'te 1'i fiyatına mal edilebileceğini ve yerel imkanlarla prototip ürünün ortaya çıktığını belirten Okul Müdürü Osman Ayar ise, "Test aşamaları bittikten sonra ürünün seri üretime geçebilecek. Ürün yasal olarak belirtilen 1 TL veya kurumlara verilen RFID kart (Temassız Kart) ile sterilize olarak paketlenmiş maskeleri herhangi bir kar amacı gütmeden vatandaşlara ve kurum çalışanlarına ulaştırmak hedefimizdir. Tek seferde ortalama 200 maske verebilen cihaz herhangi bir elektrik ihtiyacına gerek olmadan akü veya pillerle yaklaşık 3 ay boyunca hizmet verebiliyor" diye konuştu.

Ürünü yerinde inceleyip beğenileri dile getiren Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mustafa Uzunlar ve Şube Müdürü Bakiye Usta emeklerinden dolayı bilişim teknolojileri alanı öğretmenleri olmak üzere Okul Müdürü Osman Ayar'a ve bu süreçte hem milli ekonomiye hem de meslek lisesi AR-GE çalışmalarına önem verilmesinden olayı teşekkürlerini iletti.

Lise ve sanayi iş birliği ile tek seferde 200 maske veren otomat üretildi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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