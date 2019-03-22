Lise ve Ortaokul Giriş ve Bursluluk Sınavı'na Gazianteplilerden Yoğun İlgi

Dershanesiz eğitim modelinin mimarı ve 35 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en saygın eğitim kurumlarından biri olan Nesibe Aydın Okullarının 2019-2020 öğretim yılında eğitime başlayacak olan Nesibe Aydın Gaziantep Okulları tarafından düzenlenen Lise ve Ortaokul Giriş ve Bursluluk Sınavı'na, Gaziantep halkı olağanüstü ilgi gösterdi.

Sınav tarihinin açıklanmasının ardından, 2 ay gibi kısa bir sürede rekor başvuru yapılan Nesibe Aydın Gaziantep Okullarının öğrenci alım sınavına, 8 bin 367 öğrenci katıldı. Yoğun başvuru nedeniyle Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde 17-18 Mart tarihlerinde toplam 6 seans halinde düzenlenen sınavlarda öğrenciler, kayıt hakkı kazanmak için mücadele verirken, veliler de Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Başkan Vekili Mirkan Aydın tarafından yapılan sunumda, kurumun eğitim felsefesi ve Gaziantep'teki hedefleri hakkında merak edilen soruların cevaplarını aldı.

Seminer sonunda kısa bir açıklama yapan Aydın, "Gelişmiş sanayisi ve modern üretim tesisleriyle Türkiye'nin önde gelen ticaret merkezleri arasında yer alan, nitelikli iş gücüne en çok ihtiyaç duyulan Gaziantep'teki hedefimiz, akademik alanda başarılı, bilimsel çalışmaları yakından takip eden, en az bir spor dalı ile profesyonel olarak ilgilenen CEO'lar, yöneticiler ve uzmanlar yetiştirmek olacak. Düzenlediğimiz kayıt kabul sınavına rekor bir sayıyla 8.367 aday öğrencinin katılması, Gaziantep halkının eğitime ne kadar önem verdiğinin en büyük göstergesi. Bu güveni boşa çıkarmamak için Ankara okullarımızdan atanacak kıdemli yönetici ve öğretmenlerimizle birlikte, bölgenin en deneyimli öğretmenlerinden oluşan güçlü bir akademik kadro kurmak için titiz çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Açıklamalarına, şehrin en gözde noktalarından biri olan 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan kampüs inşaatının son aşamaya geldiğini ve bu ay içerisinde veli ziyaretlerinin başlayacağını ifade ederek devam eden Aydın, sınav sonuçlarının ise 26 Mart Salı günü açıklanacağını; anaokulu ve ilkokul sınıflarına öğrenci kabulü için de ön görüşmelerin devam ettiğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA