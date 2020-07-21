Lise son sınıf öğrencilerine yaz dönemi destekleme kursu MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 11'inci sınıftan 12'nci sınıfa geçen istekli öğrenciler ile, örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için açtığı ücretsiz Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB ), 11'inci sınıftan 12'nci sınıfa geçen istekli öğrenciler ile, örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için açtığı ücretsiz Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başladı.

MEB, resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim görüp 2019-2020 ders yılı sonunda 11'nci sınıftan 12'nci sınıfa geçen istekli öğrencilerle örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açtı. Ankara'da Neriman Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin talepleri doğrultusunda açılan kursta dersler başladı.

Kurslara ilişkin bilgi veren Biyoloji Öğretmeni Nazire Aksu, kursların 28 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirtti. Aksu, "Çocuklarla beraber özellikle bu pandemi sürecinde gerekli tedbirleri alarak başladık. Günlük 4-6 saat arasında haftanın 5 günü devam edecek olan kursta çocuklarla oturup soru çözümleri de yapabiliyoruz. Kursa okulumuzun öğrencilerinden talep edenler katılabiliyor. Geçmiş yıllarda da biz bu kursları yaptık, bu kurslar çocuklar için oldukça verimli oluyor. Çocuklarımız da gerek soru çözümü, ders anlatımı açısından yüksek verim aldıklarını söylüyor" dedi.'EKSİK BIRAKTIĞIMIZ KONULARI TAMAMLIYORUZ'Öğrenci Mehmet Sait Şafak, kursların tamamlayamadıkları konularda yardımcı olduğunu belirterek, "Pandemi süreci nedeniyle eksik bıraktığımızı konuları bu şekilde tamamlıyoruz. Maskelerle zor oluyor ama sosyal mesafeye uyarak derslerimizi işliyoruz" dedi.Öğrencilerden Ahmet Kaan Yaralı ise öğretmen yardımıyla sırasıyla 9,10,11,12'nci sınıfın konularını işlemenin kendilerine kolaylık sağladığını anlattı. Yaralı, "EBA kurs modülü üzerinden kurslara başvurduk. Pandemi sürecinde evde çok zamanımız oluyor ama kursta daha iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum. Çevremizde çalışan insanlar olunca hem de öğretmenlerimizle iletişim halinde olunca evdekinden daha iyi eğitim olacağını düşünüyorum" diye konuştu.KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALINDI

Öte yandan kursların yapılacağı merkezlerde Covid-19 tedbirleri sıkı bir şekilde uygulanıyor. Okul girişine dezenfektan noktaları kurulurken, öğrenci ve öğretmenler maske takarak ders işliyor. Sınıflar ise tekli sıralar arasında 1'er boşluk bırakarak, çapraz oturma düzenine göre ayarlandı.

- Ankara

Kaynak: DHA