Lise öğretmenleri 3D yazıcı ile 7 gün 24 saat siperlik üretiyor
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Adana

Lise öğretmenleri 3D yazıcı ile 7 gün 24 saat siperlik üretiyor

Lise öğretmenleri 3D yazıcı ile 7 gün 24 saat siperlik üretiyor Adana'dan sağlık çalışanları için ücretsiz siperlik seferberliği Gönüllü öğretmenler, piyasanın 10'da 1 fiyatına ürettikleri siperlikleri bölge hastanelerindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak ulaştırıyorlar Adana Kurttepe...

08.04.2020 09:17 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:19
Lise öğretmenleri 3D yazıcı ile 7 gün 24 saat siperlik üretiyor

Lise öğretmenleri 3D yazıcı ile 7 gün 24 saat siperlik üretiyor

Adana'dan sağlık çalışanları için ücretsiz siperlik seferberliği

Gönüllü öğretmenler, piyasanın 10'da 1 fiyatına ürettikleri siperlikleri bölge hastanelerindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak ulaştırıyorlar

ADANA - Adana Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü 12 öğretmen, okulun 3D yazıcı laboratuvarını 7 gün 24 saat tam kapasite çalıştırarak, sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperlik üretiyor. Okul müdürü Mehmet Emin Dinçkurt, siperliklerin piyasaya göre 10'da 1 oranında ucuza mal edip hastanelere ücretsiz gönderdiklerini söyledi.

Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperliklerin temini için ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da 3D yazıcısı olan okullar tüm imkanlarını seferber etti. Bu okullardan bir tanesiyse 8 adet yazıcısı bulunan Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulun korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olmasına rağmen 3D laboratuvarı kapatılmadı.

Virüsün yayılma hızının ülkemizde artmasıyla birlikte harekete geçen gönüllü 12 öğretmen, laboratuvarda sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan asetat kağıdından siperlikleri üretmeye başladı. 3D yazıcı kullanılarak 1 saat 20 dakikada 1 adet üretilen siperlikler, Adana'daki tüm hastanelere ve çevre illerdeki sağlık kurumlarına da ücretsiz olarak gönderilmeye başlandı.

Öğretmenler, 20 Mart gününden bu yana kadar bin 500'ün üzerinde siperlik üretti.

"Girişimci öğretmenler grubu harekete geçti"

İHA muhabirine bilgiler veren okul müdürü Mehmet Emin Dinçkurt, birçok kuruma siperlik gönderdiklerini belirterek, "Bizim girişimci öğretmenler grubumuz var. Oradan 3D yazıcılarımız ile siperlik yapabiliriz diye kararlaştırdık. 20 Mart itibariyle üretmeye başladık. Şuanda Adana Şehir Hastanesi, Yüreğir Devlet Hastanesi, Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Karaisalı Aile Sağlık Merkezi, sağlık ocakları ve Niğde Ulukışla Devlet Hastanesi'ne kadar bu siperlikleri teslim ettik" diye konuştu.

"8-10 liraya siperlik"

İlk günlerde 3 saatte bir siperlik üreten yazıcıların yeni tasarım modeliyle 1 saat 20 dakikada bir siperlik ürettiğini vurgulayan Dinçkurt, "Günde önceden 40 üretimimiz vardı. Bunu arttırıyoruz artık. 2 öğretmeninde evinde yazıcı var. Onlarda evden destek veriyor. Bu konuda bizimde faydamız olduğu için çok mutluyuz. Öğrencilerimizin eğitimleri için alındı ama böyle bir zamanda şuan öğretmenlerimiz kullanıyor. 12 öğretmenimiz var. Dönüşümlü olarak gelip laboratuvarda çalışıyorlar. Piyasada satılan fiyatında onda birine mal oluyor. Bu da 8-10 lira civarında. Asetat ve filament pahalandı. Önceden 3-4 liraya mal ediyorduk siperlikleri" ifadelerini kullandı.

"1 saat 30 dakika da siperlik"

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İhsan Kaya, gönüllü olarak siperlik üretiminde çalıştıklarını belirterek, "3D yazıcılarımızı proje üretme ve eğitim amacıyla 2 sene önce satın almıştık. Girişimci öğretmenler grubumuzdan mesaj geldi bir akşam ve Adana'da siperlik ihtiyacı olduğu söylendi. Hemen üretime başladık. Şuanda 1 saat 30 dakika içerisinde çıkıyor bir siperlik yazıcıdan" dedi.

"İnsanlara yararlı ihtiyaç"

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmeni Ercan Zengin de insanlara yararlı bir ürün için 3D yazıcı kullandıklarını kaydederek, "Sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan bu ürünleri okulumuzun imkanlarıyla sağlamaya çalışıyoruz. Derslerimizde kullandığımız bu yazıcıları okulların tatil olduğu bu süreçte insanlara yararlı bir ihtiyaçta kullanıyoruz" diye konuştu.

Lise öğretmenleri 3D yazıcı ile 7 gün 24 saat siperlik üretiyor

Kaynak: İHA

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Lise öğretmenleri 3D yazıcı ile 7 gün 24 saat siperlik üretiyor
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