Lise öğretmeni temassız el dezenfektan cihazı üretti Sakarya'da Sapanca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yerli temassız dezenfektan cihazı tasarlandı.

Sakarya'da Sapanca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yerli temassız dezenfektan cihazı tasarlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğretmen Hüseyin Sakın, salgınla mücadele kapsamında hazırladığı projede temassız dezenfektan cihazı üretti.

Meslek liselerinde uygulanan proje tabanlı ve yaparak-yaşayarak öğrenme modellerinin sonuçlarından biri olan sensörlü el dezenfektan cihazı ilgi gördü.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Salgınla mücadele noktasında her gün çalışarak daha ne yapabiliriz sorusunu soruyoruz. Meslek liselerindeki öğretmen ve öğrencilerimiz bu sorunun cevabını çok çalışarak vermeye devam ediyor. Son olarak geliştirdikleri sensörlü el dezenfektan cihazıyla sahaya indiler. Okulumuzun öğretmen, idareci ve öğrencilerini kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA