Sivas'ta yolcu treninde narkotik köpeği "Geçim" ile yapılan aramada bir lise öğrencisinin üzerinde 36 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kangal Tren İstasyonu'nda Güney Ekspres treninde narkotik köpeği "Geçim" ile arama yaptı.

Aramada narkotik köpeğinin lise öğrencisi M.M.T.'ye tepki vermesi üzerine aramada şüphelinin üzerinde 36 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.M.T, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA