Lise öğrencisinin trafik kazasında ölümü davası

06.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:22

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında, 11. sınıf öğrencisi Julia İnanch'ın ölümüne, sınıf arkadaşı L.H.C'nin ise yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.??

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Furkan Toker ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesince hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığı belirtildi.

Raporda, sürücü Furkan Toker'in, yönetimindeki otomobille yola gereken dikkati vermediği, uygun olmayan bir hızla ve tehlike oluşturacak tarzda araç kullandığı belirtilerek, asli kusurlu olduğu kaydedildi.

Kaza kurbanı Julia İnanch'ın, sanık idaresindeki otomobilde emniyet kemeri takmadan yolculuk ederek, kendi can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve kendi ölümünde alt düzeyde tali derecede kusurlu olduğu ifade edilen raporda, sanık sürücü Ömer Karadağ'ın kamyonetle seyir halindeyken arkadan gelen diğer sanığın kullandığı aracın önce ticari otomobile sonrasında kendi aracına çarpması neticesi karıştığı olayda kusurunun görülmediği anlatıldı.

Raporda ayrıca sürücü Metin Özdemir'in kazanın meydana gelmesinde hatalı tutum ve davranışı bulunmadığı ve kusurunun olmadığı tespit edildi.

Şikayetten vazgeçildi

Diğer yandan şikayetçiler Julia İnanch'ın ailesi ile sınıf arkadaşı L.H.C'nin ailesinin Furkan Toker ile ilgili şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçeyi mahkemeye sunduğu belirtildi.

Söz verilen şikayetçilerin avukatı da şikayetten vazgeçilmesi durumunu şimdi öğrendiklerini ifade ederek, beyanda bulunmak için süre istedi.

Tutuklu sanık Furkan Toker'in avukatı Kadir Kartal, müvekkilinin suçun katalog suçlardan olmadığını, müştekilerin şikayetlerinden vazgeçtiğini ve tüm delillerin toplandığını belirterek tahliye talebinde bulundu. Tutuklu sanık Furkan Toker de, "Kaza dolayısıyla çok üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.?

İddianameden??

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ataköy 1. Kısım'da 5 Şubat'ta Furkan Toker'in kullandığı araca lise öğrencileri Julia İnanch ve L.H.C'nin otostop ile bindikleri anlatıldı.??

İddianamede, Bakırköy istikametinde ilerleyen otomobilin, Ömer Karadağ'ın kullandığı araçla "arkalı önlü makaslama yaparak" gittiği ifade edildi. Toker'in yönetimindeki otomobilin bir taksiye çarptıktan sonra yolun sol kısmına sürüklenerek, Karadağ'ın kullandığı araca, ardından da bariyerlere çarptığı anlatılan iddianamede, bu sırada araçtan savrulan lise öğrencileri Julia İnanch'ın hayatını kaybettiği, L.H.C'nin de yaralandığı kaydedildi.??

Bilirkişi raporunda sanık Furkan Toker'in birinci derecede asli kusurlu, diğer sanık Ömer Karadağ'ın ise ikinci derecede tali kusurlu olduğu belirtildi.??

Sanıkların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araçlarıyla süratli şekilde seyrettikleri, trafiğin yoğun olduğu esnada hız sınırını aşarak uygunsuz şerit değiştirdikleri belirtilen iddianamede, sanıkların başkalarının canlarına ve mallarına kasten zarar vermeyi istemeseler de bu davranışlarıyla zararın doğabileceğini bilmeleri gerektiği, bilinçli taksirle hareket ettikleri vurgulandı.?

İddianamede sanıkların, eyleminin özensizlik ve dikkatsizlik sonucu gerçekleştiği, yetenek, şans ve tecrübe gibi faktörlere güvenerek kazanın gerçekleşmeyeceği inancıyla hareket ettiklerine işaret edildi. Sanıklar Furkan Toker ve Ömer Karadağ'ın "bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "basit yaralama" suçlarından 4 yıl üçer aydan, 25 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: AA