Lise Öğrencisinin Trafik Kazasında Ölümü Davası

Pendik'te, 14 yaşındaki Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen eski İETT şoförünün, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Tarık Ulka ile Sude Mete'nin babası Ekrem Mete ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi, tarafların kusur durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumundan istenen raporun mahkemeye ulaştığını tutanağa geçirdi.

Raporda, sanık sürücü Ulka'nın 31 Aralık 2016 günü otobüs durağından yolcu alıp harekete geçtikten sonra, sol taraftan otobüsün önüne doğru kontrolsüzce koşarak giren yaya Sude Mete'yi fark etmeyip seyrini sürdürdüğü ve otobüsün sağ ön kısımı ile Mete'ye çarpıp üzerinden geçtiği anlatıldı.

Meydana gelen kazada, sanığın sevk idaresindeki otobüse seyir halindeyken yola gereken dikkatini vermesi gerekirken, otobüsün önüne doğru gelen yayayı fark etmediği aktarılan raporda, sanığın zamanında etkin fren ve direksiyon manevrasında bulunmadığı, kontrolsüzce seyrine devam edip Mete'ye tedbirsizce çarpıp üzerinden geçtiği ifade edildi.

Kazada hayatını kaybeden Mete'nin de karşıdan karşıya geçmeden önce yol üzerindeki taşıt trafiğini kontrol etmesi gerektiği belirtilen raporda, kendi can güvenliğini tehlikeye atarak otobüs durağında yolcu aldıktan sonra harekete geçen otobüsün önünden karşıya geçtiği sırada meydana gelen kazada, dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket ettiği kaydedildi.

Raporda, bu nedenle sürücü Tarık Ulka ile hayatını kaybeden Sude Mete'nin eşdeğer oranda kusurlu bulundukları yönünde görüş bildirildi.

Söz verilen Sude Mete'nin ailesinin avukatı İlker Başer, raporda eksiklikler bulunduğunu savunarak, "Sanığın sol gözündeki görme kaybı, kulağındaki işitme kaybı ve böbrek eksikliğinden dolayı yaşanan endikasyonlar ile bir önceki Adli Tıp raporundaki şoförlük yapamayacağına dair mütalaa rapora yansıtılmamıştır. Bu hususların değerlendirilerek tekrar rapor aldırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanık avukatı Suat Doğan da rapora karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Mahkeme, sanık avukatının rapora karşı beyanlarını sunması için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli sürücü Tarık Ulka'nın kullandığı İETT otobüsü ile olay günü Pendik Mevlana Caddesi'nde seyir halindeyken Piri Reis İETT durağından yolcu alıp hareket ettiği anlatılıyor.

Ulka'nın hareket ettikten 15 metre sonra seyir yönüne göre taşıt yolunun solundan sağına geçmek isteyen yaya Sude Mete'ye tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu çarparak ölümüne sebebiyet verdiği kaydedilen iddianamede, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA