Lise öğrencisinin hayatını kaybettiği trafik kazasının sanığına 3 yıl 4 ay hapis cezası

20.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:28

Bakırköy'deki trafik kazasında 11. sınıf öğrencisi Julia Inanch'ın ölümüne ilişkin davada yargılanan sanık Furkan Toker "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, diğer sanık beraat etti.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Furkan Toker ile tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet Savcısı Hikmet Pak, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Ömer Karadağ'ın bilirkişi raporu ve Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesince düzenlenen rapor doğrultusunda, olayın meydana gelmesinde herhangi bir kusuru bulunmadığı anlaşıldığından beraatine karar verilmesini istedi.

Karadağ hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "basit yaralama" suçlarından da hüküm kurulmasına gerek olmadığı belirtilen mütalaada, sanık Furkan Toker'in "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 7 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi.

Mütalaada, sanık Toker hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçu içerisinde eriyeceği için "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçu ile "basit yaralama" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına dair karar verilmesi istendi.

Son sözü sorulan sanık Furkan Toker, "Kaza sebebiyle çok üzgünüm. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Yaralı öğrenci şikayetinden vazgeçti

Mahkeme heyeti, sanık Ömer Karadağ'ın, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "basit yaralama" suçlarının unsurları oluşmadığından beraatine karar verdi.

Mağdur L.H.C'nin şikayetinden vazgeçmesini dikkate alan mahkeme, sanık Furkan Toker'i "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın geçmişteki hali, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak cezasını 3 yıl 4 aya indirdi.

Mahkeme, sanık Furkan Toker'e verilen ceza süresi ve tutuklu kaldığı süreyi gözeterek tahliyesine karar verdi.

İddianameden??

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ataköy 1. Kısım'da 5 Şubat'ta Furkan Toker'in kullandığı araca lise öğrencileri Julia Inanch ve L.H.C'nin otostop ile bindikleri anlatılmıştı.??

İddianamede, Bakırköy istikametinde ilerleyen otomobilin, Ömer Karadağ'ın kullandığı araçla "arkalı önlü makaslama yaparak" gittiği ifade edilmişti. Toker'in yönetimindeki otomobilin bir taksiye çarptıktan sonra yolun sol kısmına sürüklenerek, Karadağ'ın kullandığı araca, ardından da bariyerlere çarptığı anlatılan iddianamede, bu sırada araçtan savrulan lise öğrencileri Julia Inanch'ın hayatını kaybettiği, L.H.C'nin de yaralandığı kaydedilmişti.

Bilirkişi raporunda sanık Furkan Toker'in birinci derecede asli kusurlu, diğer sanık Ömer Karadağ'ın ise ikinci derecede tali kusurlu olduğu belirtilmişti.???

Sanıkların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araçlarıyla süratli şekilde seyrettikleri, trafiğin yoğun olduğu esnada hız sınırını aşarak uygunsuz şerit değiştirdikleri belirtilen iddianamede, sanıkların başkalarının canlarına ve mallarına kasten zarar vermeyi istemeseler de bu davranışlarıyla zararın doğabileceğini bilmeleri gerektiği, bilinçli taksirle hareket ettikleri anlatılmıştı.?

İddianamede sanıklar Furkan Toker ve Ömer Karadağ'ın "bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "basit yaralama" suçlarından 4 yıl üçer aydan, 25 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Kaynak: AA