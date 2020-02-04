Lise öğrencisinin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

04.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:00

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde lise öğrencisinin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kızıltoprak Mahallesi'nde 16 yaşındaki lise öğrencisi N.D'nin çantasının kapkaç yöntemiyle çalınmasının ardından çalışma başlattı.

Bölgedeki 90 güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin M.G. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan M.G'nin ifadesinde uyuşturucu bağımlısı olduğunu, müştekiye ait 50 lirayı harcadığını, cep telefonunu ise uyuşturucu karşılığında İ.Ç. ve O.C'ye verdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlının üç suçtan arama kaydının bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA