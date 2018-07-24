16 Yaşındaki Lise Öğrencisine Cinsel İstismarda Bulunduğu İddia Edilen 6 Kişi Tutuklandı

Çorlu'da meydana gelen olayda 16 yaşındaki lise öğrencisinin bir çok kişiyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Genç kızın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

GENÇ KIZIN AİLESİ, KIZLARININ CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞINI BELİRLEDİ

Edinilen bilgilere göre olay Çorlu'da meydana geldi. İlçede ikamet eden ve ilçede yer alan bir lisede öğrenim gören Ö.Y. adlı öğrencinin durumundan şüphelenen ailesi kızlarının bazı kişilerce cinsel yönden istismar edildiğini belirledi.

Kızları ile birlikte Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek başvuran aile, şüphelilerin bulunarak cezalandırılmalarını istedi.

GÖZALTINA ALINAN 11 KİŞİDEN 6'SI TUTUKLANDI

Ö.Y. adlı kız çocuğu psikolog nezaretinde alınan ifadesinde kendisi ile cinsel birliktelik yaşayan kişilerin isimlerini polise verdi. Alınan ifadenin ardından harekete geçen ekipler 4'ü 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. Yaşı küçük şahıslar işlemleri için Çocuk Büro Amirliği'ne sevk edilirken Asayiş Büro Amirliği'nde gözaltına alınan ve derlenen evraklarının ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen 6 kişi tutulandı. Şüphelilerden biri ile yaşı küçük 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin ise sürdürüldüğü, evraklarının tamamlanmasının ardından bu kişilerin de

Çorlu Adliyesi'ne sevk edilecekleri kaydedildi.