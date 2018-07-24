16 Yaşındaki Lise Öğrencisine Cinsel İstismarda Bulunduğu İddia Edilen 6 Kişi Tutuklandı
Tekirdağ Çorlu'da 16 yaşındaki lise öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 11 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çorlu'da meydana gelen olayda 16 yaşındaki lise öğrencisinin bir çok kişiyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Genç kızın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı.
GENÇ KIZIN AİLESİ, KIZLARININ CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞINI BELİRLEDİ
Edinilen bilgilere göre olay Çorlu'da meydana geldi. İlçede ikamet eden ve ilçede yer alan bir lisede öğrenim gören Ö.Y. adlı öğrencinin durumundan şüphelenen ailesi kızlarının bazı kişilerce cinsel yönden istismar edildiğini belirledi.
Kızları ile birlikte Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek başvuran aile, şüphelilerin bulunarak cezalandırılmalarını istedi.
GÖZALTINA ALINAN 11 KİŞİDEN 6'SI TUTUKLANDI
Ö.Y. adlı kız çocuğu psikolog nezaretinde alınan ifadesinde kendisi ile cinsel birliktelik yaşayan kişilerin isimlerini polise verdi. Alınan ifadenin ardından harekete geçen ekipler 4'ü 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. Yaşı küçük şahıslar işlemleri için Çocuk Büro Amirliği'ne sevk edilirken Asayiş Büro Amirliği'nde gözaltına alınan ve derlenen evraklarının ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen 6 kişi tutulandı. Şüphelilerden biri ile yaşı küçük 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin ise sürdürüldüğü, evraklarının tamamlanmasının ardından bu kişilerin de
Çorlu Adliyesi'ne sevk edilecekleri kaydedildi.
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KARS DA BİR KANSIZ ÇAPULCU MAHLUKAT ZAVALLI EŞEĞİN KAFASINA TORBA GEÇİRİP MÜZİK EŞLLİĞİNDE SOPAYLA BAYILTANA KADAR VURUYOR. DİYORUMYA. NERDE KİYAMETİ KOPARTIP FELAKET TELLALIĞI YAPIP SOKAKLARA DÖKÜLEN İNSAN HAYVAN GEZİ MEZİ HAKLARI NERDELER GÖRMÜYORLARMI. BÖYLE İNSAN MÜSFETTESİ KAHPA ÇAPULCULARI GÖMÜYORLARMI.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Arkadaslar bu bir tecavuz ve affi olmamali benimde dusuncem bu ama kiz lise caginda ve bunu yapanda ilk liselibir erkek ogrencidir oda cocuk bizimde lise cagimiz oldu bir kiz arkadasimiz oldugunda enfazla elini tuta biliyorduk ileri gitmeye calsan ya ayrilir yada tokadi yerdi simdiki kizlar erkek pesinden kosturuyor be kardesim yapanda cocuk yaptiranda bunun sebebi ahlaki cokus ve anne babanin artik oteritesininkalmamasi ve birde feministlerin evlenmem sevisir hamile kalur gezerim diyenlerde sorumludurCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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NE ŞEREFSİZ İNSANLAR VAR ARKADAŞ BU NASIL BİR DÜNYA BE İDAM ŞART BU ÜLKEYE .. TUTTURMUŞLAR AF DİYE NE AFFI KARDEŞİM İDAM İDAMMMMMMMMCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Bu adi suçu işleyenlerinAnneleri bacıları yok mu?Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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İDAM GELSİN BU SOYSUZ KÖPEKLERE, YAŞI 18 DEN KÜÇÜK OLARAK BU SUÇU İŞLEYEN ÇOCUKLARIN DA AİLESİ İDAM EDİLSİN BU NASIL ÇOCUK YETİŞTİRMEKTİR. KIZ ÇOCUKLARIMIZ VAR SOKAĞA ÇIKARAMIYORUZ. PSİKOLOJİMİZ BOZULDU HER GÜN BİR KAÇIRILMA-TACİZ-TECAVÜZ YETER ARTIK!!!Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır