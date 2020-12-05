Lise öğrencisinden kadınlar için farkındalık projesi
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Lise öğrencisinden kadınlar için farkındalık projesi

05.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:44
Lise öğrencisinden kadınlar için farkındalık projesi

Samsun'da lise öğrencisi Duru Nil Bülbüloğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla kadınlara yönelik şiddet, kadın cinayetleri ve kadın haklarının anlatıldığı broşür ve afişler hazırlayarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Samsun'da lise öğrencisi Duru Nil Bülbüloğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla kadınlara yönelik şiddet, kadın cinayetleri ve kadın haklarının anlatıldığı broşür ve afişler hazırlayarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Özel bir okulda lise son sınıf öğrencisi olan Bülbüloğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla "Şiddete dur demeyi öğrenelim" adlı farkındalık projesi hazırladı.

Samsun'daki kadın dernekleri, çeşitli sivil toplum örgütleri ve yargı mensuplarıyla görüşerek kadınların yaşadığı şiddet, mağduriyet ve sorunların anlatıldığı çalışma yürüten Bülbüloğlu, elde ettiği sonuçlarla kadınların bilgilendirilmesini amaçlıyor.

Bülbüloğlu, AA muhabirine, çalışmasını broşür ve afiş haline getirerek kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmeyi amaçladığını söyledi.

Lise öğrencisi olmasına rağmen kadınların mağduriyetini önemsediğini, gelecekte de bu yönde eğitim almayı hedeflediğini aktaran Bülbüloğlu, "Bende bir kadınım. Gelecekte böyle olumsuzlukları ben de yaşayabilirim. Başımıza gelmeden toplumun daha duyarlı olması, kadınların haklarını bilmesi ve mağdur olmamaları için yaklaşık 3 aylık bir araştırma yaptım. Geniş bir araştırma yaptım." dedi.

Kadına şiddetin gün geçtikçe arttığına işaret eden Bülbüloğlu, şunları kaydetti:

"Düşüncemi okuldaki öğretmenlerime ve aileme aktardım. Onların da desteği ile araştırmalar yaptım. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle toplumun temel taşı olan kadınlarımız, toplumsal ve siyasal hayatta hak ettikleri rolü üstlenme imkanı elde etmiştir. Dünyadaki pek çok milletten önce seçme ve seçilme hakkını elde eden kadınlarımız, her zaman azimle çalışarak geleceğimize ışık olmuşlardır. Günümüzde kadınlarımızın hak ettiği yerde olmadığını görüyorum. Bunun için kadın cinayetleri, şiddete maruz kalan kadınlar, yasal hakları nelerdir bunların anlatıldığı bir broşür ve afişleri sosyal medya hesaplarından yayarken, diğer taraftan kadınlarımızı bilgilendirmek amacıyla dağıtıyorum. Kadın cinayetlerinin eğitimsizlikten kaynaklandığına inanıyorum. Bu nedenle kadınlarımızı bilgilendirmek istedim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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