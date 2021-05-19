Lise öğrencisinden işaret diliyle 19 Mayıs kutlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lise öğrencisinden işaret diliyle 19 Mayıs kutlaması

Lise öğrencisinden işaret diliyle 19 Mayıs kutlaması
Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel

AMASYA Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Özlem Saraç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı'nı işaret diliyle anlattı.

AMASYA Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Özlem Saraç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı'nı işaret diliyle anlattı. 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla lise öğrencisi Özlem Saraç, işaret diliyle farklı bir etkinliğe imza attı. Yavuz Selim Meydanı'na gelen Saraç, Amasya Belediyesi Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın sözlerini işaret diliyle anlattı. Saraç daha sonra da Amasya Şehzade Gezi Yolu'nda, Türk milletinin değerine vurgu yapan Atatürk'ün sesiyle "Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır, ne mutlu Türküm diyene" sözlerini de işaret diliyle anlattı.

'FARKINDALIK AMAÇLI BİR ÇEKİM YAPTIK'Lise öğrencisi Saraç, "Türk gençliği olarak Atatürk'ün devrimlerinin ve fikirlerinin izindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için farkındalık amaçlı bir çekim yaptık. Umarım güzel olmuştur. Tüm Türkiye'nin, Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bu zor günlerin hemen bitmesini diliyorum" diye konuştu.

Saraç konuşmasının bitiminde işaret diliyle, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun Türkiye' dedi.


Lise öğrencisinden işaret diliyle 19 Mayıs kutlaması
Lise öğrencisinden işaret diliyle 19 Mayıs kutlaması
Lise öğrencisinden işaret diliyle 19 Mayıs kutlaması
Lise öğrencisinden işaret diliyle 19 Mayıs kutlaması
Lise öğrencisinden işaret diliyle 19 Mayıs kutlaması
Lise öğrencisinden işaret diliyle 19 Mayıs kutlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Demir Sergey Lavrov Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Pınar Altuğ Demet Akalın Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Burak Yılmaz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lise öğrencisinden işaret diliyle 19 Mayıs kutlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 09:12:09. #1.16#

title