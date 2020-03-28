Lise öğrencisinden 81 ildeki edebiyat değerlerini anlatan internet sitesi
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Edebiyat, Türkiye, Güncel

Lise öğrencisinden 81 ildeki edebiyat değerlerini anlatan internet sitesi

Gaziantep'te lise öğrencisi 17 yaşındaki İbrahim Kaya, Türkiye'nin edebiyata ilişkin birikimini bir bütün içinde vermeyi amaçladığı internet sitesiyle 51. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türk Dili ve Edebiyatı alanında bölge birinciliği elde etti.

28.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:08
Lise öğrencisinden 81 ildeki edebiyat değerlerini anlatan internet sitesi

Gaziantep'te lise öğrencisi 17 yaşındaki İbrahim Kaya, Türkiye'nin edebiyata ilişkin birikimini bir bütün içinde vermeyi amaçladığı internet sitesiyle 51. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türk Dili ve Edebiyatı alanında bölge birinciliği elde etti.

Türkiye'nin edebi birikimlerini bir araya getirmek düşüncesiyle internet sitesi oluşturan lise üçüncü sınıf öğrencisi Kaya, 81 ilin yazar ve şairleri, edebiyat temalı müzeler ve edebiyata yansıyan şehirleri ve rotaları derledi.

Çalışmasına "Seyr-ü Edebiyat" adını veren Kaya, derlediği bilgilerle "www.seyruedebiyat.com" adresi üzerinden internet sitesi kurdu.

Kaya, hazırladığı projeyle TÜBİTAK'ın düzenlediği 51. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türk Dili ve Edebiyatı alanında bölge birinciliği elde etti.

İbrahim Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 yıldır proje üzerine çalıştığını söyledi.

Edebiyat turizmine de ihtiyaç olduğunu ifade eden Kaya, "Daha önce yapıldığını görmediğim için internet sitesi oluşturmaya karar verdim. Sitede hangi yazar, şair nereli onun hakkında bilgi verdik. Yaşadığı, doğduğu il hakkında bilgi verdik. İllerdeki edebi yerler hakkında bilgi verdik." dedi.

Siteyi İngilizce de hazırladığını aktaran Kaya, edebiyat turizminin önünü açmak istediğini dile getirdi.

Proje hazırlama aşamasında yoğun bir araştırma yaptığını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Hala geliştirme aşamasında, bitmeyecek bir proje çünkü ülkemizde çok fazla edebiyatçı var. Danışman hocamla birlikte derin bir araştırma yaptık. Edebiyatçıların hayatları, eserleri, yaşadığı şehirlerle ilgili araştırmalar yaptık. Kaynak taradık, kütüphaneleri dolaştık. Kültür ve Turizm müdürlüklerinin sayfalarını inceledik. Birebir görüşüp bilgi aldıklarımız oldu."

Kaya, Türkiye'nin büyük bir edebiyat birikimi olduğunu aktararak, bunun daha görülür olmasını istediklerini sözlerine ekledi.

"Kültürel farkındalığın artırılmasında önemli bir adım"

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden Hatice Çetinkaya da İbrahim Kaya'ya 1 yıldır danışmanlık yaptığını belirterek, çok detaylı bir projeyi ortaya koyduklarını söyledi.

Kaya'nın önemli bir çalışmaya imza attığını anlatan Çetinkaya, "81 ilin yazar ve şairleri, Türkiye'de bulunan yazar müze evleri, edebiyat müzeleri, edebiyat müze kütüphaneleri, edebiyat temalı oteller, edebiyata yansıyan şehirler, edebiyat turizmiyle ilgili rotalar ve bu rotaların İngilizce çevirileri de yapılarak ilgili başlıklar altında siteye eklendi. Bu çalışma, Türkiye'nin tanıtımında, sahip olduğu edebi ve kültürel mirasın yeni kuşaklara aktarılması ve kültürel farkındalığın artırılması bağlamında önemli bir adım niteliği taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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