Lise Öğrencisi Üşüyen Kediye Hırkasını Sardı

Tokat'ta bir lisedeki kız öğrencinin üşüyen kediye hırkasını sararak ısıtmaya çalışması okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Atatürk Lisesi 11-A sınıfı öğrencisi 16 yaşındaki Sena Derdiyokoğlu teneffüste okul bahçesinde üşüyen bir kedi gördü.

Derdiyokoğlu, kediyi hırkasıyla sararak taşın üzerine bıraktı. Kız öğrencinin bu davranışı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Derdiyokoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gündür okullarının bahçesinde bir kedinin dolaştığını belirterek, "Kediyi gördüğümde bayağı titriyordu. Hastaydı sanırım. Hırkamı çıkardım, kediye sardım. Bir taşın üzerine koydum. Teneffüslerde gidip baktım. Hayvanları seviyorum." dedi.