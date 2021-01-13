Lise öğrencisi, uluslararası felsefe yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek
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Lise öğrencisi, uluslararası felsefe yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

13.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:50
Lise öğrencisi, uluslararası felsefe yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Hatice Fatma Budak, Türkiye Felsefe Kurumunca bu yıl 25'incisi düzenlenen Türkiye Felsefe Olimpiyatları'nda dünya finaline katılacak ilk 10 öğrenci arasında yer aldı.

Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Hatice Fatma Budak, Türkiye Felsefe Kurumunca bu yıl 25'incisi düzenlenen Türkiye Felsefe Olimpiyatları'nda dünya finaline katılacak ilk 10 öğrenci arasında yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde 13 merkezde çevrim içi olarak gerçekleştirilen olimpiyatta öğrencilere üç alıntı verilerek, biri üzerine deneme kaleme almaları istendi.

Lise öğrencileri arasında çağdaş dünyanın düşünsel/etik problemleri üzerinde düşünme yeteneğini geliştirmeye yönelik düzenlenen yarışma sonunda ilk 50'ye girenler ilan edildi.

Sakarya'yı temsil eden Hatice Fatma Budak, 6'ncı sırada yer alarak, 20-23 Mayıs'ta Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek dünya finali için yabancı dil sınavına girmeye hak kazanan 10 öğrenciden biri olma başarısını gösterdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, felsefe gibi bir alanda dünya finaline kalma başarısını gösteren Budak'la gurur duyduklarını belirterek, öğrenciyi, danışman öğretmen Mustafa Özdemir ve okul yönetimini başarılarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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