Lise öğrencisi Türkiye'deki genç kızların sesi oldu

Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar yapan 17 yaşındaki lise öğrencisi Selin Özünaldım, Birleşmiş Milletler Vakfı'nın genç kızların liderlik özelliklerini geliştirmek için başlatılan 'Girl Up' isimli hareketine katıldı. Türkiye'de ilk defa 'Girl Up' kulübünü açan Özünaldım, Michelle Obama, Priyanka Chopra, Meghan Markle, Naida Murad gibi isimlerin katıldığı uluslararası bir konferansta yaptığı konuşmayla Türkiye'deki genç kızların sesi oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) kadın birimi genç kızların lider olma becerilerini, haklarını ve fırsatlarını ilerletmek için 'Girl Up' hareketi başlattı. Proje kapsamında online düzenlenen ve yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Global Leaders Summit'te kendi hikayesini anlatacak 50 genç kızdan biri olarak seçilen İstanbul Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü öğrencisi 17 yaşındaki Selin Özünaldım, Türkiye'deki genç kızları temsil etti. Online olarak gerçekleşen konferansa 170 ülkeden 40 bin kişi katıldı.

Michelle Obama, Priyanka Chopra, Meghan Markle, Naida Murad gibi isimlerin de konuk olarak yer aldığı konferansta 20 dakika konuşan Özünaldım yayına kolejin İzmir Güzelbahçe kampüsünden bağlandı. 'Girl Up' hareketinin en genç temsilcisi olan Özünaldım, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yapıyor.

"GENÇ KIZLARIN SESİ OLMAYI AMAÇLIYORUM"

Türkiye'deki ilk kulübü açan Özünaldım, konferansa Türkiye'den katılan ilk genç kız olduğunu söyledi. Özünaldım, "Fark ettim ki kadının kadını desteklediği bir platforma ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletler'in bir kampanyası olan 'Girl Up' hareketiyle karşılaştım. Bu kulüp Türkiye'de hiç yoktu. Ben de yönetimle iletişime geçerek 'Girl Up'ın Türkiye'deki ilk toplumsal kulübünü açtım. Bundan birkaç ay önce kurulduk. Şu anda 3-4 genç kız olarak çalışmaları sürdürüyoruz. Amacımız daha fazla genç kıza ulaşarak, onların sesi olabilmek" diye konuştu.

58 BİN KIZ ÇOCUĞUNUN HAYATINA DOKUNDULAR

124 ülkede 58 bin kız çocuğunun hayatına dokunulduğunu belirten Özünaldım, "Umarız ki, ilk ve tek kulüp biz olmayız. Girl Up BM Vakfı tarafından bundan 10 sene önce kurulan bir kampanya. Amacımız, genç kızların iletişim, organizasyon ve liderlik becerilerini geliştirebilecekleri ve kendi inandıkları şeyi savunabilecekleri uygun ortamı yaratmak. Bu kampanyayı ulusal anlamda Michelle Obama, Nobel Ödüllü Nadya Murad, Sussex Düşesi Meghan Markle gibi hepimizin bilip takip ettiği kişiler de destekliyor. Girl Up 10 sene içerisinde toplam 124 ülkeye ulaşarak 3 bin 600 kulüp kurdu ve 58 bin kız çocuğunun hayatına dokundu. Girl Up her sen Washington DC'de 3 gün süren, Liderlik Zirvesi adı altında konferanslar düzenliyor. Konferansa, dünyada siyasette, sanatta, sporda ve bilimde öncü olan kadınlar konuşmacı olarak katılıyor. Bizler ise, konferanslara katılma ve atölyelerde faaliyet gösterme şansı buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA GÖRMEK İSTEDİĞİN DEĞİŞİMİN KENDİSİ OLMALISIN"

Girl Up her sene dünyadan 50-60 kız seçerek, Inspire adı altında farklı bir konferans düzenliyor. Onlara 20 dakika vererek, kendi tutkulu oldukları konuları, kendi hikayelerini anlatmaları için fırsat sunuyor. Ben de bu sene bu oturuma katılacağım. Türkiye'den bir tek ben varım. Yeni jenerasyon olarak çok fazla inovatif fikirlerimiz var. Değiştirmek istediğimiz şeyler var ama nereden başlayacağımızı bilmiyoruz, neler yapabileceğimizin farkında değiliz. Kendime motto olarak Gandhi'nin 'Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi olmalısın' sözünü seçtim" dedi.

Kaynak: DHA