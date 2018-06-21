Lise Öğrencisi, Tartıştığı Arkadaşını Bıçakladı

SAMSUN'da, lise öğrencisi Eren S. (16), tartıştığı arkadaşı Fatih T.'yi (19), bıçakla ağır yaraladı. Polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Liseli Eren S. ile arkadaşı Fatih T., bilinmeyen bir nedenle tartıştı ve iddiaya göre birbirlerine küfür etti. Eren S., üzerindeki bıçakla arkadaşını bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Fatih T., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan şüpheli Eren S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Samsun