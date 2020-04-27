Lise öğrencisi kızdan 17 gündür haber alınamıyor
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Lise öğrencisi kızdan 17 gündür haber alınamıyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde 17 gün önce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki lise öğrencisi kızdan haber alınamıyor.

27.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:04

Antalya'nın Kepez ilçesinde 17 gün önce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki lise öğrencisi kızdan haber alınamıyor.

Kütükçü Mahallesi'nde anneannesi ile yaşayan lise 2. sınıf öğrencisi Hayriye Nur Özyurt, 17 gün önce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Genç kızın eve dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılmaması üzerine anneanne Ayşe Yıldırım, polise giderek kayıp müracaatı yaptı.

"Hayatından endişe ediyoruz"

Ayşe Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, torununun hayatından endişe ettiğini söyledi.

Torunu Hayriye Nur Özyurt'un 8 yaşından beri kendisiyle yaşadığını belirten Yıldırım, "Pazarcılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Ben KOAH hastasıyım. Torunum beni çok sever. Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 2. sınıfına giden Hayriye hep bana, "Anneanne hemşire olacağım. Seni tedavi edeceğim.' derdi. Haber vermeden hiçbir yere gitmezdi." diye konuştu.

Torununun telefon kayıtlarının incelenmesini isteyen Ayşe Yıldırım, "Kaybolmadan bir gün önce Hayriye'yi bir kadın cep telefonundan aradı. Telefon konuşmasının ardından torunum çok ağladı. Niye ağladığını sorduğumda ise 'Ağlayasım geldi.' diye geçiştirdi. Sabah markete gidip dönmeyince de polise gidip kayıp müracaatı yaptım. Bir daha ne haber ne de ses aldık. Çok zor durumdayım, bana yardım edin. Kolum kanadım kırıldı. Torunum olmadan yaşayamıyorum, nefes alamıyorum."

Öte yandan, ailenin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Lise öğrencisi kızdan 17 gündür haber alınamıyor

Kaynak: AA

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