Lise öğrencisi kendilerine eğitim veren jandarmanın portresini çizdi
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Lise öğrencisi kendilerine eğitim veren jandarmanın portresini çizdi

22.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:44
Lise öğrencisi kendilerine eğitim veren jandarmanın portresini çizdi

Malatya'da lise bir öğrencisi, okullarına trafik eğitimi için giden jandarma personelinin portresini karakalemle çizerek hediye etti.

Malatya'da lise bir öğrencisi, okullarına trafik eğitimi için giden jandarma personelinin portresini karakalemle çizerek hediye etti.

Lise öğrencisi İbrahim Eyüp Özkaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara ile kendilerine trafik eğitimi veren İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Murat Dilek'in karakalemle çizdiği portrelerini hediye etti.

Gözükara, lise öğrencisine teşekkür ederek, "Kardeşimizin yaşı küçük ama kara kalem çalışmasında mükemmel bir yeteneği var. Kendisini tebrik ediyorum, ben inanıyorum ki geleceğin büyük ressamlardan birisi olacak. Portreler çok güzel olmuş, çok beğendim. Bana hediye edilen bu portreyi de odama asacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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