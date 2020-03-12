Lise öğrencisi kazandığı ödülü Mehmetçik Vakfı'na bağışladı Tufanbeyli ilçesinde, lise öğrencisi İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında kazandığı ödülü Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Tufanbeyli ilçesinde, lise öğrencisi İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında kazandığı ödülü Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Gökhan Tokpınar, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci oldu.

Çeyrek altınla ödüllendirilen Tokpınar, kazandığı altını bozdurarak Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Gökhan Tokpınar, Mehmet Akif Ersoy'un da İstiklal Marşı'nı yazdığında verilen ödülü almadığını hatırlatarak, kendisinin de bu düşünceyle bağışta bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA