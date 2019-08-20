20.08.2019 12:12

Lise öğrencisi geri dönüşümden 3 boyutlu yazıcı yaptı

Lise öğrencisi Muhammet Fatih Meriç'in hedefi uçak mühendisi olmak

Yazıcıyı, sanayiden aldığı parçalarla 6 ayda tamamladı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir genç, geri dönüşümden 3 boyutlu yazıcı imal etti.

İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi'nde öğrenim gören Muhammet Fatih Meriç, geri dönüşümden 3D yazıcı üretti. İleride hedefinin uçak mühendisi olmak olduğunu belirten 16 yaşındaki Muhammet Fatih Meriç, "3D yazıcıyı geri dönüşüm parçalarından oluşturdum. Altı ay gibi sürede tamamladım. Boş vakitlerimi değerlendirmek amacıyla hobi olarak başladığım bu çalışma ile esas amacım uçak mühendisi olmak ve onun için uçak motoru tasarımlarıyla ilgileniyorum. Yazıcıdaki tüm parçaları sanayiden aldığım parçalarla oluşturdum. Tamamen kendime ait tasarımdır. 3 boyutlu yazıcılar dijital ortamda hazırlanmış 3 boyutlu nesneyi gerçek hayatta katı bir forma dönüştüren araçlardır. Şu anda kendi yapmış olduğum ufak bir jet motoru modeli var. Bununla prototipini üretip, sonradan da kalıplarını yaparak kendi imkanlarımla başarabildiğim müddetçe alüminyum eritip gerçek forma dönüştürmek istiyorum, asıl amacım da bu idi."

Kaynak: İHA