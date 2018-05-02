Lise Öğrencisi Tüfekle Kafasına Sıkarak İntihar Etti

Kırşehir'in Kaman İlçesinde bir lise öğrencisi evinde kırma tüfekle intihar etti.

TÜFEKLE KAFASINA SIKTI

Kaman İlçesi Yenice Köyünde lise öğrencisi Ü.G., ailesine ait olduğu iddia edilen tek kırma tüfekle kafasına ateş ederek intihar etti.

CANSIZ BEDENİ MORGA GÖNDERİLDİ

Olay yerinde hayatını kaybeden Ü.G.,'nin cansız bedeni ölüm nedenin belirlenmesi üzerine adli tıp morguna gönderildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, Yenice Köyünde yaşanan intihar olayı ile ilgili inceleme başlattı.