Lise Öğrencisi Tüfekle Kafasına Sıkarak İntihar Etti
Kırşehir'in Kaman İlçesinde bir lise öğrencisi, evinde, kırma tüfekle intihar etti.
Kırşehir'in Kaman İlçesinde bir lise öğrencisi evinde kırma tüfekle intihar etti.
TÜFEKLE KAFASINA SIKTI
Kaman İlçesi Yenice Köyünde lise öğrencisi Ü.G., ailesine ait olduğu iddia edilen tek kırma tüfekle kafasına ateş ederek intihar etti.
CANSIZ BEDENİ MORGA GÖNDERİLDİ
Olay yerinde hayatını kaybeden Ü.G.,'nin cansız bedeni ölüm nedenin belirlenmesi üzerine adli tıp morguna gönderildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri, Yenice Köyünde yaşanan intihar olayı ile ilgili inceleme başlattı.
YORUMLAR (8)
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Lan oğlum intihar etmek çözüm değil, mücadele edin. Tüm sorunların çözümü olacağı kanaatindeyim. Allah rahmet etsin. . . Üzücü bir durumCevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
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Anneler ve babalar evlatlarimiza ellerimizdeki cep telefonuna harcadigimizdan daha az zaman harciyoruz maalesef evlatlariniza caminin yolunu ogretin ALLAH korkusu islam ahlaki bilsin bayramlarda uzun tatil oldugunda lutfen akrabalarina gitmeyi birbirini tanimayi ogretin yoksa telefonlarin icinde kaybolup gidecegiz RABBIM once akil sonrada islam ahlakini versin yoksa sonumuz kotuCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Konuşmamak ıçeri atmak ve sonuç. Çağın hastalığı.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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küçükten büyüge herkesln psıkolojısı bozuk..tek surıyelılerın neşesi yerındeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Önceden çocuklara intihar etmenin canına ve cana kıymanın nekadar kötü oldugu anlatılırdı..malesef bugün dünyaya gelenlere bilgisayarları oyunları ögretiyoruz..büyünce daha fazlasını ögreniyor sonuç bu..çok yazık gençlerimize sahip çikamiyoruz ..okul öncesi islamı ögretmek şartCevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır