Lise öğrencisi bir günlüğüne il müftüsü oldu
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Lise öğrencisi bir günlüğüne il müftüsü oldu

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencisi Münircan Altun bir günlüğüne 'il müftüsü' oldu.

22.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:41
Lise öğrencisi bir günlüğüne il müftüsü oldu

Ertuğrulgazi Lisesi öğrencisi Münircan Altun bir günlüğüne 'il müftüsü' oldu.


Bilecik Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi bir günlüğüne il müftüsü oldu.


Konu hakkında Bilecik Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Proje kapsamında, liselerde eğitim gören öğrenciler, valilik, kaymakamlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bir gün staj yapıyor. Devletin ve kurumların işleyişini görmeleri ve meslek seçimlerine de yardımcı olması hedeflenen proje kapsamında her ay bir öğrenci farklı kurumlarda bir günlüğüne idarecilik yapmaktadır. Bu kapsamda Ertuğrulgazi Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Münircan Altun bir günlüğüne Bilecik İl Müftlüğünde staj yaptı. Münircan Altun'a müftülüklerin işleyişi, çalışma esasları teşkilat yapısı ve birimlerin yapıları tanıtıldı" diye belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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