Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada
Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada 20 öğrenci demirlere tırmanarak okuldan kaçtı Montu demirlere takılan bir öğrenciyi arkadaşları kurtardıİSTANBUL - Eyüpsultan'da bir lisede yaklaşık 20 öğrenci sivri demirlere tırmanarak kaçtı.
Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada
20 öğrenci demirlere tırmanarak okuldan kaçtı
Montu demirlere takılan bir öğrenciyi arkadaşları kurtardı
İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir lisede yaklaşık 20 öğrenci sivri demirlere tırmanarak kaçtı. Montu sivri demirlere takılan bir öğrenciyi arkadaşları kurtarırken tehlikeli kaçma anları kameralara yansıdı.
Eyüpsultan Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yaklaşık 20 öğrenci öğle saatlerinde okul duvarında bulunan sivri demirlere tırmanarak kaçtı. Yaklaşık 2 ile 2.5 metre uzunluğunda olan sivri demirlerin üzerinden atlayan öğrenciler canlarını tehlikeye attı. Bir öğrenci atladığı sırada montu demire takıldı. Bunu gören diğer öğrenciler arkadaşını kurtararak kaçmaya devam etti. Çocukların tehlikeli kaçışını gören çevredeki vatandaşlar umursamadan yollarına devam etti.
(MH-ZA- ÖY-
Haber Videosu: Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada