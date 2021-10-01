Lise öğrencilerinin geliştirdiği 'E-Motat Aracı' SATSO'da tanıtıldı - Haberler
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Lise öğrencilerinin geliştirdiği "E-Motat Aracı" SATSO'da tanıtıldı

AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel
Lise öğrencilerinin geliştirdiği

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tasarlanan ödüllü elektrikli araç "E-Motat" tanıtıldı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tasarlanan ödüllü elektrikli araç "E-Motat" tanıtıldı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, lise bünyesindeki "E-Generation Technic" takımının tasarladığı "E-Motat" aracının "Teknofest Efficiency Challenge" elektrikli araç yarışmasında kazandığı "Görsel Tasarım" ödülüne ithafen SATSO hizmet kampüsü bahçesinde plaket ve tanıtım töreni gerçekleştirildi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Talip Kuriş tarafından projeye katkı sağlayanlara plaket takdim edildi.

Altuğ, burada yaptığı konuşmada, kendilerini gururlandıran öğrencileri, 2 öğretmen ve lise müdürü Fatih Şumnulu'yu tebrik etti.

Sponsor olarak desteklerini esirgemeyen tüm üyelere de teşekkür eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Odamız Protokol Yürütme Kurulu tarafından idare edilen ve Sakarya'nın en yüksek doluluk oranına sahip lisesi olan okulumuz doğru yönetim, nitelikli eğitimle neler başarabileceğimizin göstergesi olmuştur. Nitelikli eğitimle gelecekte nitelikli istihdam sorununun da önüne geçileceğini umuyoruz. Sadece bu okulumuz değil, diğer meslek liselerimizde de benzer işler gerçekleştirerek geleceğe yönelik sağlam temeller atmak en büyük amacımız."

Okul müdürü Fatih Şumnulu da "Gurur duyuyoruz. E-Generation Technic takımımızı oluşturan 2 öğretmen ve 5 öğrencimizle mart ayından bu yana çok emek verildi. Emeklerimizin meyvelerini yarışmaya katılarak, ödülü alarak aldık. SATSO yönetimi başta olmak üzere bizlerin yanında olan, bu başarıya ulaşmamızda desteklerini esirgemeyen sponsor firma temsilcilerimize, bu törene katılan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Lise öğrencilerinin geliştirdiği E-Motat Aracı SATSO'da tanıtıldı

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Lise öğrencilerinin geliştirdiği 'E-Motat Aracı' SATSO'da tanıtıldı - Haberler
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