LİSE ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜS KAMYONA ÇARPTI 24 YARALI

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da lise öğrencilerini taşıyan otobüs, seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada 24 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Bursa-İstanbul kara yolundaki Karsak Kavşağı'nda meydana geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesi ile İzmir'deki özel bir kolejde eğitim gören 47 lise öğrencisi ile 4 öğretmen, Bolu'da bir etkinliğe katılmak için kiraladıkları otobüsle sabah saatlerinde yola çıktı. Osman Muslu (56) yönetimindeki 35 AT 995 plakalı yolcu otobüsü, Bursa'da önünde seyir halinde olan Turan Koca'nın (45) kullandığı 81 AR 775 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 24 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralıların bir kısmı sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edilirken, diğerleri ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine kaldırıldı. Kazayı haber alan Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı ve İlçe Emniyet Müdürü Nail Dalsar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne gelerek, öğrencilerin durumu ile ilgili bilgi aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.