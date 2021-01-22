Lise öğrencilerine "tadımlık ders" önerisi
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Lise öğrencilerine "tadımlık ders" önerisi

22.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:23
Lise öğrencilerine

Yarıyıl tatilini ilgi alanlarına göre atölyelerle zenginleştirmek isteyen öğrencilere farklı alternatifler hazırlayanİstanbul Ayvansaray Üniversitesi, lise öğrencilerine yönelik olarakonline platform üzerinden yapılacak tadımlık dersler kapsamında, mobil oyun, çizgi film-animasyon ve...

Yarıyıl tatilini ilgi alanlarına göre atölyelerle zenginleştirmek isteyen öğrencilere farklı alternatifler hazırlayanİstanbul Ayvansaray Üniversitesi, lise öğrencilerine yönelik olarakonline platform üzerinden yapılacak tadımlık dersler kapsamında, mobil oyun, çizgi film-animasyon ve gastronomi konularında fırsatlar sunacak.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin yarıyıl tatilinde düzenleyeceği tadımlık derslerin ilki, Plato Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Programı Öğretim Görevlisi Burak Dervişoğlu tarafından verilecek. "Geçmişten Günümüze Dijital Oyun Tasarımı" başlıklı ders, 2 Şubat Salı günü saat 15.00'te yapılacak.Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Alev ÇelikbilekYankaçar ise farklı ama yapımı kolay tariflerin yer aldığı "Şaşırtıcı Lezzetler" başlıklı atölyesini gerçekleştirecek. 3 Şubat Çarşamba, saat 15.00'te düzenlenecek etkinlikte isteyenler ekran başında uygulama yapabilecek.

Son olarak Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özge Kalyoncu, "3 Boyutlu Animasyon Yapım Süreci" üzerine bir ders verecek. Etkinlik, 4 Şubat Perşembe, saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Tadımlık derslere, üniversitenin internet sitesinde bulunan seminer linki üzerinden girilebilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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