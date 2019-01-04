Lise Öğrencilerine Spor Malzemesi Dağıtıldı

Sivas'ta Selçuk Anadolu Lisesi'nde bir çimento fabrikası tarafından öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, okulda düzenlenen programda konuşan Vali Salih Ayhan, öğrencilere spor malzemesi konusunda katkı sunan firmaya teşekkür etti.

Öğrencilere tavsiyede bulunan Ayhan, "Öğrencilerimizin gönüllerine dokunmak istiyoruz. Bilgi alanında sorunumuz yok, o bilgiyi milli ve manevi değerlerimizle birleştirerek çift kanatlı bir şehre ulaşabilmeyi amaçlıyoruz. Sağlam duracağız, ilim ve irfan şehri Sivas'ın değerlerini önemseyeceğiz. Her öğrencimiz hayata daha güçlü bir şekilde hazır olmalı. Sizlerin güçlü ve dirayetli olmasını istiyoruz. Geçmişinize sahip çıkın, güçlü olun. Derslerinizin yanı sıra sportif faaliyetlerde de başarılı olmanızı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Fabrika genel müdürü Yusuf Yenigün de işletme olarak eğitime katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı.

Kaynak: AA