Lise Öğrencilerine Seminer

Biruni Üniversitesince, Mardin'de lise öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

Mardin Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen, lise son sınıfta okuyan öğrencilerin katıldığı seminerde, üniversiteler ve mesleklerle ilgili bilgi verildi.

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, sosyal sorumluluk projesi kapsamında üniversite sınavına hazırlanan gençlere rehberlik etmek için Mardin'e geldiklerini söyledi.

Gençlere geleceğe hazırlanmaları noktasında bilgi vermeye çalıştıklarını aktaran Yüksel, başarının yolunun iletişimin çok iyi olmasından geçtiğini aktardı.

Tıp fakültelerinden mezun olanların cildiye, fizik tedavi, radyoloji gibi branşları tercih ettiğini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Kadın doğum, cerrah ve dahiliye gibi bölümlerin puanlarının düştüğünü görüyoruz. Bunun nedeni şartlarının zor olmasından. Şu anda cerrahinin puanları çok düşmüş durumda. Hemen arkasından kadın doğum ve ardından pediatri geliyor. Bunun nedeni tamamen diğer branşlarda nöbetin az olması veya çalışma ortamının kolay olması. İnsanlar artık kolayı tercih ediyor. Bu perspektiften arkadaşlarımızın bir an önce uzaklaşmasını istiyorum. Yarın iyi bir beyin, kalp cerrahisine dünyada her zaman ihtiyaç var. Bu yüzden son yıllardaki bu trendin yanlış olduğuna inanıyorum."

Ardından Biruni Üniversitesi müzik topluluğu konser verdi.

Kaynak: AA