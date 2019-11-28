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Lise öğrencilerine 'Paramı yönetiyorum' eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Finansal Okur-Yazarlık Topluluğu Başkanı Ferit Babayev, Kütahya'daki okullarda yaklaşık 6 bin öğrenciye 'Paramı yönetiyorum' konulu eğitim verdi.

28.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:19
Lise öğrencilerine 'Paramı yönetiyorum' eğitimi

Finansal Okur-Yazarlık Topluluğu Başkanı Ferit Babayev, Kütahya'daki okullarda yaklaşık 6 bin öğrenciye 'Paramı yönetiyorum' konulu eğitim verdi.


Babayev, Habitat Derneği'nin desteği ile eğitimlerde, gelir-gider dengesi, bütçe yapma, tasarruf ve para biriktirme, yatırım yapma ve borçlanma, finansal hak ve yükümlülükleri konuları anlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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