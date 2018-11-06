Lise Öğrencilerine Organ Bağışı Semineri

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Anestezi ve Reanimasyon Uzm. Dr. Pınar Erdaloğlu 3-9 Kasım Organ Bağışı haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep Vedat Topçuoğlu Lisesi öğrencilerini bilgilendirdi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Uzm.Dr Pınar Erdaloğlu Gaziantep Vedat Topçuoğlu Lisesi öğrencilerine organ bağışını önemi hakkında önemli bilgiler verdi.

Etkinlik "Yeni Hayat" isimli organ bağışını anlatan kısa film gösterimiyle başladı. Türkiye'de yaklaşık 26 bin kişinin organ beklediğini söyleyen Uzm. Dr. Erdaloğlu, "Böbrek yetmezliği olan hastaları diyalizle bir süre yaşamlarını idame etme şansları varken karaciğer, kalp, akciğer bekleyen insanımızın tek şansı o nakli olabilmeleridir. Böbrek yetmezliği olan hastalar diyalizle 8-10 yıl yaşayabilirken organ nakliyle bu süre 20-30 yıl olabilmektedir" dedi.

Beyin ölümü sonrası organların bağışlanmasının önemine işaret eden Erdaloğlu, "Ülkemizde, organ nakli çoğunlukla hastanın yakınından ciddi bir ameliyatla olmaktadır. Bu ameliyatlar ülkemizde başarılı bir şekilde yapılmakla birlikte olması gereken ölmüş olan ancak kalbi atan kadavradan organ naklinin olmasıdır. Beyin ölümü özellikli bir durumdur. Yoğun bakımda, beyin kaynaklı nedenlere bağlı olarak gerçekleşir. Bu durum ilgili uzmanların muayenesi ve testlerle tespit edilir. Gerçekten zorlu bir süreç bu. Yıllarca organ bekleyen hastalarımız için umut olmaya çalışıyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeden sadece doku ve kan uyumuna göre, bir sıralamayla bu organlar dağıtılmaktadır" diye konuştu.

Organ Bağışı Semineri lise öğrencilerinin soru-cevaplarıyla son buldu. - GAZİANTEP