Lise öğrencilerine ÖMÜ'de üniversite hayatı tanıtılacak
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Lise öğrencilerine ÖMÜ'de üniversite hayatı tanıtılacak

Lise öğrencilerine ÖMÜ'de üniversite hayatı tanıtılacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Üniver-lise iş birliği protokolü" hazırlandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Üniver-lise iş birliği protokolü" hazırlandı.

Protokol kapsamında lise son sınıfa geçen öğrencilere, sınav motivasyonlarını artırmak ve üniversite hayatı deneyimi kazandırmak amacıyla üniversitenin fakülte ve birimleri tanıtılarak bilinçli tercih yapmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Samsun'un farklı liselerinden 50 öğrencinin katıldığı çalışmada öğrenciler için yaz kampı da düzenlendi.

OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Özer'in yürütücülüğünde bir hafta sürecek yaz kampı boyunca öğrenciler, öğretim üyelerinden farklı konularda interaktif eğitim alacak.

Ayrıca düzenlenecek kampüs içi gezilerle öğrenciler, hem üniversite yerleşkesi imkanlarını yerinde görecek hem de fakülteleri gezme fırsatı bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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