Lise Öğrencilerine Gasimep Projesi Anlatıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, GSO ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında gerçekleştirilen protokol ile hayata geçirilen, Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi'nin (GASİMEP) ülkemiz için model olacağını söyledi.

Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programında, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak öğrencilere GASİMEP hakkında bilgiler verdi.

Sanayi odası olarak mesleki eğitimle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başar Küçükparmak, Gaziantep'ten başlayarak mesleki eğitimin çok daha iyi yerlere gelmesi adına çaba sarf etmeye karar verdiklerini, bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Üreten bir ülke olmak için mesleki eğitim üzerinde önemle durulması gereken bir konu olduğuna vurgu yapan Küçükparmak, "Artık sadece üretmek yetmiyor, bunun yanında katma değerli ürün geliştirmek gerekiyor" dedi. Bunu sağlamak için gençlerin güncel ve teknolojik bir eğitimle üretime kazandırılmasının önemine işaret eden Küçükparmak, "Bunun da kilidi mesleki eğitimden geçiyor. Bu yüzden GSO olarak Gaziantep'ten başlayarak, 'nasıl bir fark oluştururuz' diye yola çıktık. Ülkemizdeki ve başka ülkelerdeki modelleri inceledik. Sonuç olarak da GASİMEP ortaya çıktı. Amacımız sanayi ile mesleki eğitimi bir araya getirip ikisini bir bütün olarak yürütmektir" şeklinde konuştu. Projenin, GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulamaya başlandığını kaydeden Küçükparmak, "Hem teorik hem de uygulamalı eğitim içeren projemizi önce Gaziantep'te daha sonra tüm Türkiye'de yaymayı hedefliyoruz. GASİMEP'e 9. sınıfı bitirmiş gençlerimiz Mesleki Beceri Testi (MEBET) ile kayıt yaptırıyor. Proje kapsamında şu ana kadar ön başvuru formunu doldurup yetenek testine girmiş 23 öğrencimiz personel öğrenci olarak kabul edildi ve personel öğrenciler; makina, elektrik elektronik ve mobilya alanlarına yerleştirilerek, işletmelerin kalifiye eleman beklentisi doğrultusunda projemizde yer aldılar. Firmalarımızın yoğun talepte bulunduğu GASİMEP'te öğrencilerimiz haftanın 2 günü GSOMEM'de mesleki eğitim görüyor, 3 gün de ilgili işletmelerde mesleki eğitimlerine devam ediyor. Firmalar ile eşleştirilen personel öğrencilerimizin performanslarını firma ziyaretleri ile takip ediyoruz. Şu ana kadar çok güzel dönüşler aldık. Firmalarımız çok memnunlar. Firma taleplerimiz de artarak devam ediyor. Bugün için talepte bulunan firma sayımız 180'i geçti. İnşallah önümüzdeki eğitim ve öğretim sezonunda tüm talepleri karşılamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Küçükparmak, 3 yıl boyunca işletmenin personel öğrencisi olarak eğitimini tamamlayacak gençlerin maaşları, iş kazası ve sağlık sigortası giderlerinin devlet desteği kapsamında olduğunu belirterek, "Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin arttırılması, sanayinin kalifiye personel probleminin ortadan kaldırılması, ülkemizin her alanda ileriye gitmesi açısından çok önemli. Sizleri geleceğe hazırlayacak, meslek ve iş sahibi olmanızı sağlayacak bu projeden faydalanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Başar Küçükparmak'a, Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Kar tarafından öğrenciler tarafından yapılan hediye takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA