Lise öğrencilerine "emniyet kemeri" eğitimi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 9. sınıf öğrencilerine simülasyon aracı ile emniyet kemeri eğitimi verildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 9. sınıf öğrencilerine simülasyon aracı ile emniyet kemeri eğitimi verildi.
İlçe Emniyet Müdürülüğü önünde kurulan simülasyon aracında, öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amiri Hasan Emirdağ, emniyet kemerinin, güvenlik açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Emirdağ, gençlerde emniyet kemeri kullanma alışkanlığını geliştirmek istediklerini aktardı.
Kaynak: AA