Lise öğrencilerine "emniyet kemeri" eğitimi
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Lise öğrencilerine "emniyet kemeri" eğitimi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 9. sınıf öğrencilerine simülasyon aracı ile emniyet kemeri eğitimi verildi.

04.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:02
Lise öğrencilerine

'nın ilçesinde 9. sınıf öğrencilerine simülasyon aracı ile emniyet kemeri eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Müdürülüğü önünde kurulan simülasyon aracında, öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amiri Hasan , emniyet kemerinin, güvenlik açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Emirdağ, gençlerde emniyet kemeri kullanma alışkanlığını geliştirmek istediklerini aktardı.

Kaynak: AA

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