Lise Öğrencilerine Avrupa'da Staj İmkanı

Mardin'in Midyat ilçesindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi Bölümü'nde eğitim gören 16 öğrenci, Erasmus programı kapsamında Almanya ve Letonya'da staj görecek.



Kaymakam Hüseyin Tekin, Erasmus programı kapsamında Almanya ve Letonya'da staj görecek öğrencileri makamında kabul etti.



Projeyi hazırlayan ekibi kutladığını belirten Tekin, "Öğrencilerin değişim programı kapsamında bir grup öğrencimizi Almanya'ya, Letonya'ya gönderiyoruz. Midyat'ta ikamet edip Mardin'i görmemiş öğrencilerimiz bu proje ile Almanya ve Letonya'yı gezme fırsatını yakalayacak." ifadelerini kullandı.



Çocukların geleceğe yönelik kararlarının daha belirgin ve geniş bir vizyona sahip olmaları için bu projeyi önemsediklerini kaydeden Tekin, emeği geçenlere, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.