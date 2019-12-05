Lise öğrencilerine afet eğitimi

05.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:00

Afet anlarında yapılması gerekenlere karşı bilinçlenmek amacıyla gönüllü olarak eğitim alan öğrenciler, 7.4 büyüklüğündeki Gölcük depremini oluşturulan simülasyonla yaşadı. Eğitimlerin ardından öğrencilere sertifikalarını Dünya Gönüllüler Günü'nde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve AFAD Genel Başkanı Mehmet Güllüoğlu takdim etti.



"Gönüllü ol, öncü ol" sloganıyla yola çıkan Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu, AFAD ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle lise son sınıf öğrencilerine afet ve acil durumlara hazırlık eğitimi verildi. Bu kapsamda lise öğrencileri önce teorik ardından pratik eğitimler aldı. AFAD Florya Eğitim Merkezi'ne gelen öğrencilere burada enkaz, deprem ve sel gibi afetlere karşı AFAD ekiplerince eğitim verildi. Öğrenciler, 7.4 büyüklüğündeki Gölcük depremini oluşturulan simülasyonla yaşadı.



O anlarda kimi öğrencilerin heyecanlandığı görüldü. Ardından gönüllü olarak eğitimlere katılan öğrencilere 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde sertifikaları takdim edildi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve AFAD Genel Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun da katıldığı programda afetlere karşı bilinçli olmanın önemine dikkat çekildi. Öte yandan eğitimlerle Bağcılar'da bulunan 32 devlet lisesinde bulunan 5 bin 400 lise öğrencisine "Afet ve Acil Durum Eğitimi" verildi. Eğitimlerle 2023 yılına kadar 25 bin Gönül Bağı Genç AFAD Gönüllüsü yetiştirerek Bağcıların her bir sokağında en az 9 genç AFAD gönüllüsünden oluşan bir yapılanma hedefleniyor.



"Deprem öldürmez, tedbirsizlik, ihmal öldürür"



Afetlere karşı hazır olmak gerektiğine dikkat çeken ve gerekli tedbirlerin zamanında alınması gerektiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, " Deprem öldürmez, tedbirsizlik, ihmal öldürür. Korkunun ecele faydası yok. Öncelikli olarak hazırlıklı olmak İstanbul için kentsel dönüşüm, binaların yenilenmesi bu noktalarla alakalı çalışmalar ortaya koymak şu anda ülkemizin en önde gelen gündemlerinden bir tanesi. Aslında gönüllülük her millette olan bir şey değil, gönüllük bizim inancımızdan gelen bir şey. Tabi bu bir gün de olsa en azından dikkat çekmek ve bundan sonraki çalışmalarda bu tür şeylerde öncü olmak adına önemli diye düşünüyorum" dedi.



"Gönüllülük özel bir yere sahip"



Afetlere karşı bilinçli olmanın önemine dikkat çeken ve gençlerin bu noktada aldığı eğitimlerin çok kıymetli olduğunu dile getiren AFAD Genel Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Gönüllülük özel bir yere sahip, insanların birbirini belki tanımadan ve maddi çıkar beklemeden bir sistem oluşturması hasebiyle ben çok büyük bir eser olarak değerlendiriyorum. Gönüllü çalışmalar artıyor bizde bir devlet kurumu olmamıza rağmen AFAD Gönüllü Projesi'ni başlattık. Bugüne kadar 45 binden fazla gönüllü başvurusu aldık. Hakikaten özel bir çalışma olarak Bağcılar Belediyesi'nin yapmış olduğu bu Gönül Bağı Projesi ile beraber gönüllülük faaliyetlerimizi destekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA