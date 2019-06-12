Lise öğrencilerinden "Trafikte Saygı Pusulası Projesi"

Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi öğrencileri, trafikte sosyal farkındalık amacıyla "Trafikte Saygı Pusulası Projesi"ni gerçekleştirdi.

Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle "Trafikte Saygı Pusulası Projesi"ni hayata geçirdi.

Öğrenciler, projeyle insanların trafik bilincini geliştirip, bu bilincin saygı kültürüne katkı sağlamasını amaçlıyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gözetiminde trafik uygulaması yapan öğrenciler, trafik kurallarına uyan şoförleri tebrik ederek, onlara araç içi aksesuar ve trafikte saygı pusulası hediye etti.

Uygulamaya Atakum Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ve şube müdürleri de katıldı.

Yetik, öğrencilerin projesinin trafikte saygı kültürüne olumlu katkı sağlayacağını belirterek, "Trafikte insanların birbirine saygı göstermesi, birçok sorunu ortadan kaldıracaktır. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi öğrencilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA