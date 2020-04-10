Lise öğrencilerinden sağlık çalışanları için destek klibi Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gecesini gündüzüne katarak başla çalışan sağlık çalışanları için destek klibi çekti.

Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gecesini gündüzüne katarak başla çalışan sağlık çalışanları için destek klibi çekti.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs pandemisine karşı mücadelede en önde görev alan sağlık çalışanlarına bir destek de Ümraniye'deki Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi öğrencilerinden geldi.

Öğrencilerin evlerinde dijital ortamda çektikleri kısa videoların birleştirilmesiyle oluşturulan klip, bir kız öğrencinin "Merhaba biz Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi olarak bizler için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımız için bir moral videosu hazırladık." cümlesiyle başlıyor.

Klipte, bir öğrencinin sözleri işaret diliyle çevirdiği görülürken, yaklaşık 20 öğrencinin Hipokrat Yemini'ni okuması dikkati çekiyor.

Klip, öğrencilerin "Hayat eve sığar", "Evde kal Türkiye" ve "Dışarı çıkabilmek için evde kal Türkiye" sloganlarıyla son buluyor.

Kaynak: AA