Lise Öğrencilerinden Polis Haftası Etkinliği

Kilis Eyüp Gökçeimam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiler.

Eyüp Gökçeimam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, tarafından organize edilen etkinlikte polislere çiçek takdim ettiler. 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle polisler tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Öğrenciler yaptıkları ziyarette, şunları ifade ettiler; "Polisler bizim için gece gündüz demeden fedakarca çalışıyorlar.Bizler de Eyüp Gökçeimam Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri olarak polis haftası dolayısıyla onların gününü kutlamak istedik.Allah askerimizi polisimizi korusun.Bizler de polis olmak istiyoruz" ifadesini kullandılar.

Etkinliğe katılan polis memurları öğrencilere teşekkürlerini ilettiler. - KİLİS