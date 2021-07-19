Lise öğrencilerinden müsilaja özel proje
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Lise öğrencilerinden müsilaja özel proje

Lise öğrencilerinden müsilaja özel proje
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Türkiye gündemine bu yaz çevre felaketi olan giren müsilaj sorununa kafa yoran liseli gençler, müsilajın ekonomiye kazandırılması çağrısında bulundular.

"Müsilajı toprağa gömmeyelim, ekonomiye kazandıralım"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, ESİAD İzmir AB Bilgi Merkezi ve İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Gençlik Liderleri Eğitim Programı (SÜGEP) ve Boğaziçi Üniversitesi SDSN Türkiye işbirliğinde düzenlenen Sürdürülebilirlik Elçileri Eğitim Programı kapsamında öğrenim gören (SUGEP Akademi)Saint Joseph Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Doğa Belet, Tevfik Fikret Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Cem Olcay ve Amerikan Lisesi öğrencisi Berke Solakoğlu'ndan oluşan ekip, TÜRÇEV Tarafından organize edilen Uluslararası Çevrenin Genç Sözcüleri programı kapsamında bir proje geliştirip, müsilajın hammadde olarak ekonomiye kazandırılmasını önerdi.

SÜGEP Akademi Başkanı Umut Dilsiz, "Öğrencilerimiz, müsilajın içindeki bileşiklerin ekonomik değeri olduğuna dikkat çeken ve geri dönüştürme mekanizmasının kurulmasını öneren bir projeye imza attılar" dedi.

Çevre Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, Marmara denizinde görülen müsilaj ile ilgili temizleme yönteminin müsilajın denizden toplanıp toprağa gömülerek bertaraf edilmesi şeklinde olduğunu gören "çevrenin genç sözcüleri " Denizde yapılan temizlik çalışmalarıyla biriktirilen müsilaj, Bursa yakınlarındaki Hamitler Atık Bertaraf Tesisi'nde,toprağa gömülerek yok edilmeye çalışılıyor. Bu sefer denizdeki kirlilik karaya taşınmış oluyor. Oysa ki yaptığımız araştırmalarla müsilaj içindeki bileşiklerin katma değer yaratabilecek, geri dönüşüm sağlayacak maddeler olduğunu saptadık" diyorlar.

Projede doğru yöntemin denizden temizlenen müsilajın bir geri dönüşüm mekanizması oluşturularak ekonomiye geri kazandırılması olduğunu düşündüklerini ifade eden SÜGEP'li gençler, "Yapılan çalışmalar elbette ki değerli. Ancak bizim bu önerimiz ile hem toprak kirliliğinin önüne geçilecek hem de bu bileşikler geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırılmış olacak" dediler.

"İçeriği değerli, değerlendirmek gerekli"

Projeyi SUGEP Akademi öğrencileri olarak gerçekleştirdiklerini söyleyen öğrenciler, "Eğitim programı kapsamında yapılan bu proje çalışmasında bizim ekibimiz müsilaj sorununa odaklandı. Yaptığımız araştırmalarda müsilajın içinde ekonomik hammadde değeri olan glikoz, arabinoz, galaktoz gibi şeker ve asit bileşikleri bulunduğunu gördük.Bu asit ve şekerlerin hammadde olarak geri kazandırılabilecek bileşikler olduğunu görünce kurulacak bir geri dönüşüm mekanizması ile bu maddenin ekonomik bir değer haline getirilmesi fikrini ortaya attık" diye konuştular.

Kaynak: Bültenler

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