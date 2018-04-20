Lise Öğrencilerinden Mehmetçik Vakfı'na Bağış

Tokat'ın Turhal ilçesinde Osman Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu.

Turhal Osman Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun hazırladığı "Kendine Yolculuk" adlı proje kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik yarışma ve tiyatro gösterileri düzenledi.

Öğrenciler, üç gün süren gösteriler sonunda elde ettikleri bin lirayı okul müdürü Yasin Savaş ile birlikte bir banka şubesine giderek Mehmetçik Vakfı hesabına yatırdı.

Okul müdürü Savaş, yaptığı açıklamada, "Kendine Yolculuk' adlı bir proje hazırladık. Bu proje neticesinde Turhal'daki ilkokul öğrencilerine gösteri düzenlemiş olduk. Bu gösteri neticesinde de kazanmış olduğumuz paramızı Mehmetçik Vakfı'na bağışladık. Çocuklarımıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Rabia Tarhan ise, "Proje kapsamında anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik gösteri düzenledik. Bu gösteriden elde ettiğimiz parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladık ve çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.